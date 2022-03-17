快訊／今日本土+0！境外移入暴增91例「春節後最高」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

又見+0！中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內本土個案零新增，不過境外移入暴增91例，創下春節以來的最高，另確診個案無新增死亡。

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▲3/17新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。