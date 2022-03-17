快訊／五分埔女定序出爐！染全新OmicronBA.2「為國內第17種」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

基隆新增1例感染源不明新冠肺炎確診個案，為台北市五分埔服飾店女店員，中央流行疫情指揮中心今（17）日指出，基因定序結果出爐，和先前其他傳播鏈不同，屬於全新的、國內第17種Omicron。

該確診者為案21497，為基隆20多歲女性，在台北五分埔服飾店工作，因咳嗽、流鼻水和發燒等症狀就醫，但症狀持續，幸好她警覺性高，自己購買快篩試劑檢驗呈陽性，之後就醫PCR檢驗確診，Ct值13.1，病毒量高。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案基因定序後確認感染為Omicron的BA.2，和國內其他起都不同，屬於新被發現，感染源還需調查，將進一步比對工作地、居住地等地緣關係的境外移入個案的基因序列，初步看起來比較像東南亞印尼、越南等地的BA.2。

本土17種Omicron，除本次五分埔女，另有桃機-遠雄自貿區、高雄港群聚、亞東醫院、北市聯醫中興院區/仁愛院區、機場防疫計程車司機2人、機場防疫人員、宜蘭礁溪長榮、圓山房仲、高雄港引水人、桃機航警、檢疫旅館新北、台北各1名護理師、宜蘭境外移入引起家庭群聚、台中驗船師等。

而當中機場防疫人員、高雄港群聚、高雄引水人、桃機航警、宜蘭家庭群聚、五分埔女等6株為BA.2（Omicron妹妹），其餘為BA.1。

▲案21497確認感染全新OmicronBA.2。（圖／指揮中心提供）