快訊／增91例境外移入「創農曆年後新高」　菲律賓19例最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布新增91例境外移入個案，創下農曆春節後新高，個案以菲律賓入境19例最多，前兩日人數飆升的韓國今日僅有1例，而今日個案中，有41例為落地採檢確診，以南亞、東南亞入境航班居多。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為34例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自菲律賓(19例)、越南(13例)、法國、印尼及泰國(各4例)、美國、荷蘭、香港、瑞士及英國(各2例)、伊朗、緬甸、馬來西亞、韓國、波蘭、新加坡、巴西及巴基斯坦(各1例)移入，另29例調查中。入境日介於今(2022)年2月16日至3月16日；詳如新聞稿附件。

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▲▼3/16-3/17落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計6,671,753例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,649,534例排除)，其中21,583例確診，分別為6,036例境外移入，15,493例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。