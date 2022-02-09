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想婚對方遲遲不求婚？葳老闆教6招讓他「衝動」

▲▼結婚,職場,周品均。（圖／取自《周小葳的勇敢生活》）

▲周品均（葳老闆）從不吝於分享自己的想法，近期她點出「容易衝動結婚的6大情境」。（圖／取自《周小葳的勇敢生活》，下同）

記者楊智雯／綜合報導

走過人生低谷再創事業高峰的周品均（葳老闆），說起話來真誠直率又有智慧，從不吝於分享自己的想法，擁有一群死忠的女性粉絲，在職場上精明幹練的她可是有一套職場理論，出版過《職場又不是沙發，追求舒適要幹嘛？》、《女人要堅強而不逞強》等暢銷書之外，也不定期拍影片分享對感情的想法，近期她點出「容易衝動結婚的6大情境」，笑說「想逼婚的知道要怎麼做了吧」！

葳老闆提醒，想結婚的人可以利用這6大情境製造「衝動」感，不想結婚的人就要小心去這6大情境。第一個最容易產生結婚衝動的場景是「去參加別人的婚禮」，看到別人結婚的幸福樣子，很容易產生羨慕的念頭，讓你誤以為結婚就是可以像公主一樣，但結婚後才是真實婚姻生活的開始，被結婚當天感動而想結婚的人，要注意那不是結婚的幸福，那天叫做「婚禮的成功氛圍」而已，婚禮只是一天，婚姻是一輩子。

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第二個容易產生結婚衝動的場景是「家具賣場」，尤其是那種把賣場空間打造成一間間家的樣貌，一邊逛會有「成家衝動感」，心想「以後我們的家也要放這種家具」等建構家的樣貌，如果你想結婚，另一半也有心想要成家，一起逛家具賣場則會激起他「好像有家的感覺很好，很想和你一起組織一個家」的衝動。

第三個容易產生結婚衝動的場景是「一起出國」，一起去海島國家、巴黎浪漫之都等地旅遊，都會讓彼此的心比較靠近，在浪漫的環境下又多喝了幾杯酒，很容易產生「就是他了的感覺」，一起經歷出國旅遊也可能發現對方不是一個很好的旅伴，那也很難成為人生的伴侶。

▲▼結婚,職場,周品均。（圖／取自《周小葳的勇敢生活》）

▲在職場上精明幹練的周品均（葳老闆），出版過《職場又不是沙發，追求舒適要幹嘛？周品均的35堂犀利職場課》、《女人要堅強而不逞強》等暢銷書。

第四個容易產生結婚衝動的場景居然是「賭場」，葳老闆說很玄，很多去過的人都說很容易有衝動跑去結婚，有些交往很久的人一直沒有結婚，到了賭場當地就會想說不如登記結婚好了，立刻到旁邊的小教堂結婚了。

第五個容易產生結婚衝動的場景是「對方家」，有些女生去了對方家後，發現他家有你家沒有的溫暖，如果女生跟家裡關係不太好，去了男生家發現他跟家人的感情都很好，很容易會產生渴望溫暖的感覺，讓你覺得這個人很適合結婚。

第六個容易產生衝動的情境是「一起度過重大的挫折」，一起走出傷痛的過程很容易產生「我很需要他」的感覺，但是要注意這種感覺是「感謝」還是「愛他」。

結婚需要考量的不只是衝動結婚，有許多面向需要好好觀察，等確定對方是對的那個人再做這些會產生結婚衝動的行為更適合；葳老闆還趁機偷教一招，如果有曖昧的對象，趕緊帶他們去這些場景，趁機把他拿下來吧！

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