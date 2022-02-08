女結婚4個月遭家暴遇死劫　男殺妻稱患精神病法官打臉重判無期

▲駱姓男子殺妻遭判無期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pickpik）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山洪姓婦人在2020年3月間與小7歲的駱姓男友結婚，但長期遭到駱男家暴，逃回娘家並準備離婚但駱不願放手，兩人激烈爭吵後，駱男徒手掐死妻子，高雄地院審理時，駱辯稱是妻子不斷以言語刺激他，才失手殺人，且以自己有憂鬱症及反社會性人格障礙等疾病企圖減刑脫罪，但法官不採信，仍依殺人罪判駱男無期徒刑，全案仍可上訴。

這起殺妻案件發生在2020年間，47歲的洪姓婦人與前夫育有一子，恢復單身一段時間，2019年認識40歲的駱姓男子，兩人陷入熱戀，2020年3月決定再次走入婚姻，但結婚才4個月，因為生活習慣不一樣，兩人大大小小爭吵不斷，其間駱男還對洪女家暴，洪女有意結束婚姻，因此搬回娘家居住。

洪女搬回娘家後，駱男仍不斷糾纏，7月10日再到娘家談判，打算討回結婚時贈與的金飾，但洪女並不想歸還，兩人再度起口角，駱男竟徒手掐死新婚妻子後，把遺體留在床上後，逃離現場。

駱男殺妻後躲到摩鐵內吸毒被警方查獲，才剛踏出高雄地檢署，又因殺妻被捕，再次將他逮捕歸案。高雄地院審理時，駱男坦承殺人犯行，但認為是洪女不斷以言語刺激他，他才失手殺人，而且自己患有躁、憂鬱症等精神疾病，並領有身心障礙手冊，對行為控制能力較一般人低下，案發前還服用安非他命及大量安眠藥，希望爭取減刑。

但法官發現，駱男對於犯案的細節和過程都能清楚答辯，且對自己有利的陳述內容條理分明，可見他在案發時並未處於神智不清之狀態，就算有吸毒和服藥，也沒影響他的判斷能力及行為控制能力，因此不採信駱男辯詞，審理後依殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。