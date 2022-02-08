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老鳥反被新人欺！「什麼都不會」搶功勞第一　他怒揭發：竟沒人信我

▲▼上班族,壓力,生氣,社畜。（圖／CFP）

▲原PO被公司剛進的新人欺負，憤怒揭發後反被同事討厭。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

職場上難免會遇到一些紛爭，但竟然也有老鳥被欺負的案例？有位網友在《匿名公社》分享，自己被一位剛進公司的新人搶功勞，「她明明什麼都不會」，這讓身為老鳥的原PO相當氣憤。

原PO表示，剛進的新人明明什麼都不會，卻一直誇口自己能力很強，其他同事也都相信，這讓原PO相當不平，「做事的時候總拉著老鳥一起，自己只負責打下手，錯了推給老鳥，對了就誇自己好」，甚至常常搶第一去找老闆，搶別人的功勞，還講同事的壞話，「為什麼大家都不信？」

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原PO不解，自己親眼看到新人有許多令人詬病的地方，但其他同事卻還是很信任她，「還把重要工作交給她」，就算出錯也不會影響大家對她的觀感，讓原PO氣炸，「她老把錯推給我，搶我功勞，沒想到我一揭發她，反倒成為其他人眼中釘」，原PO又憤怒又無奈，「真的不明白新人有什麼魅力，能讓大家都支持她」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「比較厚臉皮，要夠厚才可以做到這樣」，「因為老鳥看到很煩很膩了，人事物都是新鮮的最好」，也有網友認為原PO自己也有問題，「不會做事沒關係，要會做人」，「她唯一贏你的，就是社交關係」，「先檢討自己為什麼被大家不信任吧」引發討論。

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