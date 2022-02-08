當乩童7年「老公收入曝光」打頭另加4000元　妻崩潰！網風向一面倒

▲示意圖，與新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我寧可你不要賺這種錢！」一名人妻討拍，老公從18歲就當乩童，單日收入破萬元，若操寶打頭、打背又可多賺1萬元，如今看著他跳了7年全身傷痕累累，讓原PO狂勸別跳了，不如跟親戚學木工，一個月也可賺6萬元，無奈老公堅持不肯，讓原PO哀號「一旦你倒了，我跟小孩怎麼辦？」

一名女網友在臉書《靠北老公2.0》表示，老公職業是乩童，雖然一天收入有1萬元，卻都是皮肉傷換來的，「你總是說操寶打背6000元，打頭再加4000元，跳幾小時就有一萬很好賺，我寧可你不要賺這種錢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO苦口婆心直呼，並不奢求過豪華的生活，也不追求名牌，只希望老公能為小孩、為家庭為重，「我只希望生活能平安順利，在台南月薪3萬也能過，為何你就不聽我的勸，執意要當乩童？」

老公從18歲當乩童，一路跳到25歲，每次從宮廟回來遍體鱗傷，讓原PO看了揪心又難過，「每天你脫掉衣服都有新的傷口我好怕，你是一家之主，一旦你倒了，我跟小孩怎麼辦？」

話鋒一轉，原PO說，大伯從事木工一職，可無償收老公為徒，出師後就算週休二日薪水也有6萬起，無奈原PO無論如何勸說，「說到嘴巴破皮...你還是很固執當乩童。」

文章貼出後，底下網友卻風向一面倒，認為婚前就知道老公職業，怎麼婚後才擔心，「只能說，這是他的天命，神明交代給他的事情一定要做」、「要改變男人的想法，只能先改變自己」、「可以當副業，不一定要當主業，而且還可以濟世，不是很好（嗎），不要說不做，只是又多一個職業，可以跟主神說明可以問的」、「這是他的命吧？婚前就知道妳還要結婚」、「婚前就知道的事，為何婚後卻硬要他改變呢」。

▼網友熱議。（圖／翻攝靠北老公2.0）

