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職場壓力大想求去還是忍？莎莉夫人祭狠招「學會向上管理」

▲▼職場,莎莉夫人,新書。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲上班族覺得回到職場壓力很大，到底應該黯然求去還是默默繼續待下去？（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者／楊智雯綜合報導

開工重返工作崗位，不少上班族覺得回到職場壓力很大，受夠同事鬥爭、上司暴走，到底應該黯然求去還是默默繼續下去？莎莉夫人新書《逆襲者的求生筆記》提醒你可以不腹黑，但別讓自己活得太委屈，給年後打算換工作的朋友們仔細思考職場與人生的關係，如果選擇忍，或者說，不得不忍，跟大家分享怎麼「忍」可以忍得比較不委屈；而在「忍」的同時，請打開「眼」與「心」，目的是提前做好防護措施，讓自己趨吉避凶，避免被奸人及小人所害。

從電視台記者出生的莎莉夫人遇到的職場故事簡直就像鬼故事，每天在粉專更新一篇職場文，用一針見血的內容分享職場的生存之道。她特別提醒年後想換工作的讀者們，若是出於自己的意願想轉職，請把握機會，能跳槽就跳，只要自己考慮清楚了，就不要因為放不下年資，而在原公司停駐，請把年資當作沉沒成本，勇敢地邁向新未來吧。假使你工作表現稱職，不是出於自己的意願卻被公司逼退，一時之間也還沒有找到新工作，千萬不要自請離職，而是要堅持拿到資遣費及資遣證明，因為這是你的權益。

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▲▼職場,莎莉夫人,新書。（圖／取自粉專《莎莉夫人的工作札記》）

▲莎莉夫人新書《逆襲者的求生筆記》提醒你可以不腹黑，但別讓自己活得太委屈。（圖／取自粉專《莎莉夫人的工作札記》）

莎莉夫人提醒換工作要選對「產業」、再選對「公司」與跟對「老闆」，要覺察自己有哪些特質，再對比想要的工作職缺需要什麼特質才能勝任愉快，才不會一再找工作、一再地埋怨懷才不遇。第一章說明面臨職場霸凌、搶功陷害、資遣逼退、不公平對待、被名人欺壓、言語暴力等狀況時，第一時間應該思考如何保護自己，不衝動做決定，先判斷利害得失。穩立上風時，衝突不可怕；看清現實後，也要學會向現實低頭。

書中提到請上班族做好「向上管理」，但有讀者問「向上管理跟逢迎拍馬有什麼不同」，莎莉夫人解釋，向上管理是讓自己在公司好做事，當知道老闆、上司在意的是什麼時，可以更精準的努力而不是自顧地瞎忙，對組織發展和個人發展都是雙贏，「逢迎拍馬」則是為了讓自己好生存，無關組織發展，只求個人利益；莎莉夫人提到沒有人天生就知道怎麼跟上司相處，得刻意練習才有機會越來越嫻熟，上班不是順著自己的天性，而是必須跟自己的性格正面對決，與其不斷換工作，不如趁著今年下定決心，好好的跟自己的性格正面對決。 

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