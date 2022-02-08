川普擅自帶走15箱白宮文件！部分遭黏貼撕碎　金正恩「情書」曝光

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國家檔案和記錄管理局（NARA）官員表示，他們上個月從前總統川普位於佛州的別墅海湖莊園取回了15箱文件，文件中包含北韓領導人寫給川普的「情書」，甚至還有數百頁遭到黏貼或撕碎，這些東西本該在川普離開白宮時交還給相關單位。

根據《華盛頓郵報》報導，NARA官員7日表示，他們上個月從海湖莊園（Mar-a-Lago）取回了15箱文件和其他物品，而這些東西本該在川普卸任後就交還給相關單位。根據《總統檔案法》（Presidential Records Act）規定，總統與公務有關的備忘錄、信件、電子郵件、傳真和書面信件等，都必須完整保留。

▲川普位於佛州的別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）。（圖／路透社）



川普將15箱文件在卸任後搬至私人別墅的行為，引發人們的擔憂，而川普的顧問團隊則否認了任何不良意圖。據了解，這些文件中包含被川普稱為「情書」的金正恩信件，以及歐巴馬留給繼任者的信件。

NARA在聲明中表示，這些本該在2021年1月底前移交的文件，已經在上個月中旬完成移交，目前還在搜索是否有其他遺漏的文件。不過，報導指出，從川普住處找出的文件中，有數百頁被黏貼在一起，甚至有部分被撕成碎片；損毀的文件包含2021年1月6日國會暴動的相關紀錄。

總統歷史學家契爾維斯基（Lindsay Chervinsky）指出，保留任內文件才能讓總統被追究長期責任，「記錄誰說了什麼、做了什麼、採取了什麼政策，責任不僅僅是在選舉和任內期間而已。」他表示，從國家安全的角度來看，如果紀錄和文件不公開，「下一屆政府在沒有這些訊息的狀況下盲目行事，那才會引起真正的擔憂。」

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