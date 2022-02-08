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美政府列33間陸企為「未經核實名單」　須接受更嚴格出口管控

▲美國商務部工業與安全局聲明。（圖／翻攝美國商務部BIS官網）

▲美國商務部工業與安全局聲明。（圖／翻攝美國商務部BIS官網）

記者魏有德／綜合報導

美國拜登政府昨（7）日將33間陸企或商業實體列入商務部「未經核實名單」（Unverified List），對這些實體從美國出口商獲取產品實施新的限制，並要求希望與這些公司做生意的美國公司進行額外的調查。

▲美國商務部。（圖／翻攝環球網）

▲美國商務部。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，美國商務部工業與安全局（BIS）當地時間7日發表聲明，宣布將33個總部在中國的實體列入「未經核實名單」。被列入這一清單的公司必須接受更嚴格的出口管控，因為美國官員無法對其進行例行式核查。

美國商務部負責出口執法事務的助理部長馬修（Matthew S. Axelrod）指出，將中國的33個當事方加入「未經核實名單」將協助美國出口商從事盡職調查並評估風險，同時，向中國政府發出配合實施最終用戶核查的重要性信號。

據悉，被列入名單的33間商業實體或公司以電子公司為主，還包含光學公司、風渦輪葉片公司及大學的國家實驗室和其他公司，該名單榜上實體總數約達到175間。

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

此前，大陸外交部發言人趙立堅曾批評，中方一貫反對美方泛化國家安全概念、無理打壓中國企業的行徑，「中方將密切關注事態發展，一如既往堅決捍衛中國企業的正當、合法權益。」

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