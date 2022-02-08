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孕婦接種mRNA疫苗　研究：嬰兒出生6個月後體內有抗體機率高

▲▼孕婦接種疫苗。（圖／路透）

▲孕婦在懷孕時接種mRNA疫苗，有許多嬰兒在出生6個月後體內就會產生抗體。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國最新研究指出，孕婦在懷孕第20至32周時接種mRNA疫苗後，有許多嬰兒在出生6個月後體內就會產生抗體。

根據《路透社》報導，刊登在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的一項最新研究指出，有28名孕婦在懷孕第20至32周時，接種了兩劑mRNA疫苗，結果其中57％的嬰兒在6個月大時，體內擁有常見的免疫球蛋白G（IgG）抗體。另外，作為對照組的12名6個月大嬰兒，其有母親在懷孕期間確診，僅有8％體內擁有免疫球蛋白G抗體。

目前尚不清楚需要多少抗體才能防止嬰兒感染，但抗體也不是人體唯一的防禦機制，波士頓馬薩諸塞州總醫院的埃德洛博士（Andrea Edlow）表示，「從父母到兒科醫生都想知道，接種疫苗後母親的抗體能在嬰兒體內留存多久，現在我們能提供一些答案，希望此研究發現能激勵孕婦接種疫苗。」

歐盟藥品管理局（EMA）先前也曾在研究中表示，孕婦接種mRNA疫苗後，在降低住院和死亡風險方面與非孕婦一樣有效，且不會導致妊娠併發症風險增加。

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