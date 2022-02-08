　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

分流預約追加劑　COVID-19公費疫苗預約平台9日開放

▲COVID-19公費疫苗預約平台22期，將於9日至11日中午12時開放分流預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲COVID-19公費疫苗預約平台22期，將於9日至11日中午12時開放分流預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19公費疫苗預約平台22期，將於9日至11日中午12時開放分流預約，接種期間為2月14日至20日；8日下午2時起可至平台查詢預約資格，提醒年滿18歲，已接種2劑COVID-19疫苗者儘速預約接種追加劑。

▲COVID-19公費疫苗預約平台22期，將於9日至11日中午12時開放分流預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局指出，這次採分流預約，65歲以上民眾預約期間為9日上午10時起；50至64歲民眾，請於明日中午12時起預約；18至49歲民眾，預約期間為明日下午2時起，本期預約於11日中午12時截止。須接種1、2劑的市民，可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」查詢接種場次及預約： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ；接種當日請攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡（黃卡）前往。

長者為感染COVID-19容易產生嚴重併發症或導致死亡之族群，接種COVID-19疫苗可降低感染後導致重症及死亡之風險，呼籲尚未接種COVID-19疫苗之長者儘速接種，以建立免疫保護力。

▲COVID-19公費疫苗預約平台22期，將於9日至11日中午12時開放分流預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統計至111月2月7日，本市共已接種317萬3485劑次，第1劑涵蓋率79.5％、第2劑71.7％、基礎加強劑0.9％、追加劑18.4％、劑次涵蓋率170.4％。

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
快訊／4姊妹淘出遊！台2線自撞隧道口　　23歲女駕駛死亡
板橋1家4口確診　北市衛生局：足跡多一點
浩鼎公布自製新冠疫苗「BCVax」　能抗多種變種病毒株
快訊／北市某科大學生確診！　初二逛IKEA、初三逛寶雅
板橋1家4口「小女兒感染源難追」　推估發病日在這天
男打莫德納隔天身亡　家屬獲賠30萬元
快訊／板橋女在信義區上班　搭捷運上下班足跡曝光
快訊／板橋1家4口大量足跡曝！　集中板橋、新莊、板南線
快訊／桃園今本土+16！　最新足跡公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市69校中小學開學前完成大清消　用餐使用隔板

婦身兼父職扶養4子女長大　罹癌往生愁後事費枋警出手協助

新竹市2022虎虎生風鬧元宵 「小光虎」提燈週六限量發放

《樂齡南投健康餐盤》食譜電子書　輕鬆照顧長者的胃

分流預約追加劑　COVID-19公費疫苗預約平台9日開放

三星鄉高接梨穗受寒害　林姿妙：將啟動天然災害現金救助程序

屏東三地門排灣石板屋閃耀世界舞台　I La,Hu~奪巴黎設計銀牌獎

燈會原鄉福虎迎新春　文化、宗教、歷史點亮北港

提高教職員第三劑覆蓋率　鄭文燦：確保校園安全

雲林46所國中小操場待修　教育部核定經費逾2.4億

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝　「一轉身就有大亮點」閃爆

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

快去加油！今起大降1.1元　九二汽油每公升回落至28.7元

竹市69校中小學開學前完成大清消　用餐使用隔板

婦身兼父職扶養4子女長大　罹癌往生愁後事費枋警出手協助

新竹市2022虎虎生風鬧元宵 「小光虎」提燈週六限量發放

《樂齡南投健康餐盤》食譜電子書　輕鬆照顧長者的胃

分流預約追加劑　COVID-19公費疫苗預約平台9日開放

三星鄉高接梨穗受寒害　林姿妙：將啟動天然災害現金救助程序

屏東三地門排灣石板屋閃耀世界舞台　I La,Hu~奪巴黎設計銀牌獎

燈會原鄉福虎迎新春　文化、宗教、歷史點亮北港

提高教職員第三劑覆蓋率　鄭文燦：確保校園安全

雲林46所國中小操場待修　教育部核定經費逾2.4億

激推3家高CP值天然精油實體、網購品牌　超級新手也不出錯！

雲林台61線南下「區間測速」再上線　春節期間每天業績曝

浴缸積水「外婆過濾後煮湯」　全場超衝擊！網抖：刷新三觀

首例打高端皮膚癢獲5千元救濟　施打AZ後罹心肌炎也給7萬元

4年前就知「3子女不是他的種」！如今提告不想要...卻甩不掉了

富邦睽違5年土投首戰先發？　江少慶不在乎：成績才是目標

東森3大策略發展OMO新經濟　王令麟：全集團2022年挑戰600億

為選舉「提前開放福食」？柯文哲：民進黨治國不怎麼樣　但選戰一流

嚇人！車頂行李箱國道爆開　後方2休旅車慘遭擊落

鄰居嬤剛過生日「躲樓梯大哭」　房東給10天搬家：已通融住到70歲

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

39歲單親爸病逝留3幼子　慈善團體急募善款

亞旭電腦何時復工？　鄭文燦說明

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

台南春節9日喜迎逾750萬遊客行春

台南三井outlet即將開幕南警沙盤推演

台南市紅蔥頭價格崩跌籲市府加緊處理

陳亭妃籲保價收購

侯友宜視察圖書館防疫措施　體驗自助式借還書機

台南6場次逾1700個工作機會等你來

2022桃園市議員選戰　昔「桃園市長」不參選

建議龜山島蓋國際飯店　網友批陳歐珀：太扯了

新北「金虎爺」小提燈亮相

台南首創「布可小星球」閱讀平臺正式啟動

有頭有尾　桃議員爬虎頭山歡迎遊故鄉虎尾

更多熱門

相關新聞

接種第三劑疫苗雇主不准假？　勞動部：已違法最高可罰100萬

接種第三劑疫苗雇主不准假？　勞動部：已違法最高可罰100萬

勞動部今（8）日指出，近期接獲許多民眾及事業單位詢問勞工接種第3劑COVID-19疫苗，是否可請疫苗接種假？勞動部重申，凡是勞工前往接種COVID-19疫苗，或是接種後發生不良反應，自接種日起至接種次日24時止，可持憑疫苗接種紀錄卡請疫苗接種假，不限劑次。

中華女足今下午專機返國！陳時中曝分流方式

中華女足今下午專機返國！陳時中曝分流方式

台灣防疫模式和國際差異？陳時中：全民配合

台灣防疫模式和國際差異？陳時中：全民配合

新冠後遺症恐奪命　心血管風險增

新冠後遺症恐奪命　心血管風險增

「缺蛋危機」未解除

「缺蛋危機」未解除

關鍵字：

分流預約追加劑COVID-19疫苗預約

讀者迴響

熱門新聞

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！遭酸老怒反擊

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

快訊／今本土暴增26例！境外增22例

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

新北感染源不明一家四口Ct值曝

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面