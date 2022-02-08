分流預約追加劑　COVID-19公費疫苗預約平台9日開放

▲COVID-19公費疫苗預約平台22期，將於9日至11日中午12時開放分流預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19公費疫苗預約平台22期，將於9日至11日中午12時開放分流預約，接種期間為2月14日至20日；8日下午2時起可至平台查詢預約資格，提醒年滿18歲，已接種2劑COVID-19疫苗者儘速預約接種追加劑。

台南市衛生局指出，這次採分流預約，65歲以上民眾預約期間為9日上午10時起；50至64歲民眾，請於明日中午12時起預約；18至49歲民眾，預約期間為明日下午2時起，本期預約於11日中午12時截止。須接種1、2劑的市民，可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」查詢接種場次及預約： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ；接種當日請攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡（黃卡）前往。

長者為感染COVID-19容易產生嚴重併發症或導致死亡之族群，接種COVID-19疫苗可降低感染後導致重症及死亡之風險，呼籲尚未接種COVID-19疫苗之長者儘速接種，以建立免疫保護力。

統計至111月2月7日，本市共已接種317萬3485劑次，第1劑涵蓋率79.5％、第2劑71.7％、基礎加強劑0.9％、追加劑18.4％、劑次涵蓋率170.4％。