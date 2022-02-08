新冠後遺症恐奪命！研究：確診者心血管疾病風險增　無論輕重症

▲這份研究已於2月7日發表於國際期刊《自然醫學》（Nature Medicine）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一份最新研究指出，依據大規模數據分析，新冠確診者自染疫第一個月起至一年的這段期間，出現心血管疾病的風險增加，包括心律不整、心肌炎、血栓、中風、心臟病發作、甚至死亡，即便是輕症患者也一樣。

ScienceDaily報導，華盛頓大學研究團隊分析美國退伍軍人事務部數據庫之中的去識別化醫療紀錄，依據對照組與實驗組超過至少1100萬筆病例數據，調查心臟健康狀況。已知這份研究進行時，魔王株Delta及Omicron尚未擴散全球。

研究指出，在感染新冠的30天之後，確診者發生心血管疾病的風險上升，包括腦血管疾病、心律不整、缺血性及非缺血性心臟病、心包炎、心肌炎、心臟衰竭、血栓，甚至死亡。令人關注的是，即便是輕症者也會出現同樣狀況。

全球新冠疫情爆發以來至少3.8億人染疫。華盛頓大學醫學助理教授艾爾阿里（Ziyad Al-Aly）表示，疫情到現在讓世界各國增加約1500萬名心臟疾病患者，「新冠可導致嚴重心血管疾病及死亡，心臟損傷後不易修復，會影響人的一生。」

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