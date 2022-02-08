提高教職員第三劑覆蓋率　鄭文燦：確保校園安全

▲桃園市長鄭文燦8日視察桃園區大有國中等學校為教職員施打第三劑疫苗作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新學期開學在即，桃園市長鄭文燦8日表示，因應高中職、國中、國小及公私立幼兒園將於2月11日、14日開學，市府在南北區共計8所學校，安排教職員工第三劑莫德納疫苗接種專案，以期提高桃市教職員工第三劑疫苗覆蓋率至95%，以最嚴格標準確保校園安全。

▲桃園市今天在桃園區大有國中等8所學校進行教職員第三劑疫苗接種專案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦今日上午分別前往桃園區大有國中、蘆竹區龍安國小視察第三劑疫苗專案接種作業，鄭文燦指出，市府今天在南北區共計8所學校安排教職員工第三劑莫德納疫苗接種專案，完成接種後桃市教職員工第三劑疫苗覆蓋率預計將提升至95%。開學前陸續完成各校環境清消作業，以落實防疫整備工作，各校在開學後也應落實教學、用餐等各項活動防疫規範，倘若發生師生確診事件，市府將採取1人確診、全校停課14天方式進行匡列採檢，以最嚴格標準確保校園安全。

▲桃園市長鄭文燦8日表示，開學前完成教職員第三季疫苗覆蓋率提升，確保校園安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，市府教育局造冊統計，目前桃市公私立各級學校、幼兒園、補習班、課照中心、社區大學與樂齡中心教職人員第三劑疫苗覆蓋率約64.57%，尚未接種第三劑疫苗者約有1萬6,499人，市府在全市8校設置接種站，希望在開學前完成教職員工第三劑疫苗覆蓋率提升，以降低校園發生群聚感染風險。

鄭文燦強調，桃園市疫情已逐漸收斂，這段期間市府以最快速度匡列隔離、築起防火牆並擴大採檢，社區採檢站累計採檢約9萬5,000人、快篩人數近10萬人，透過多次採檢與分層防護牆，以降低社區風險。感謝教職員工們踴躍參與疫苗接種專案，在開學前將疫苗打好打滿，開學後仍要持續做好個人防護措施，呼籲師生口罩戴好戴滿與維持適當社交距離、減少不必要群聚，以全新心情迎接開學，守護校園安全。

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