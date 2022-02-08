喬債務開槍傷人！嫌犯藏民宅天井　警拆冷氣鑽孔逮人

▲桃園市番姓男子因財務糾紛起爭執，竟持改造手槍打傷被害人後逃亡，大溪警方7日清晨在民宅天井冷氣孔內循線查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市番姓男子本月5日與黃姓男子因財務糾紛相約談判，過程中番男情緒失控、持改造手槍朝黃男腿部開槍射擊後逃離現場，黃男送醫急救後所幸無生命危險。大溪警方成立專案小組追緝，7日清晨循線查獲番男躲藏在平鎮區某民宅，警方在民宅天井冷氣孔內發現番男藏匿其間，現場起出改造手槍、子彈與安非他命等證物，訊後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市番姓男子持改造手槍打傷黃姓被害人後逃亡，大溪警方7日清晨查獲到案，現場起出做案用的改造手槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，42歲的番姓男子與34歲黃姓男子有債務問題，5日凌晨1時許相約在大溪區浮筧路談判，過程中雙方起口角，番男突然持改造手槍朝黃男大腿部位開了一槍，隨即逃離現場，黃男經送醫急救後幸無生命危險，大溪警方則成立專案小組追緝。

▲桃園市番姓男子持改造手槍打傷黃姓被害人後逃亡，大溪警方在現場起出做案用的改造手槍證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方7日清晨接獲訊息指稱，番男躲藏在平鎮區某處民宅內，桃檢向院方聲請拘票後由專案小組前往拘捕，7日清晨6時許，警方荷槍實彈前往平鎮區民宅攻堅，但進入屋內發現並無番男身影，仔細搜查後發現番男躲藏在天井中，員警挖開冷氣孔看見番男藏匿其間，隨後在天井內起獲改造手槍1把、子彈13發與安非他命等證物，警方將番男帶回警局偵訊。

番姓男子偵訊後坦承開槍射擊黃姓男子，但對於槍枝來源卻避重就輕，警方訊後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例與毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並溯源追查槍枝來源及有無涉及其他刑案。

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