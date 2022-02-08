2022開春的祝福　藍營市議員期鄭文燦快入主中央「爭取經費」

▲桃園市議會國民黨團新任總召交接，藍營議員同祝鄭文燦(右三)快入主中央。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦何時入主中央，為2024大選佈局？桃園市議會國民黨團新任總召暨幹部、7日舉行交接典禮，再度成為話題。國民黨籍議長邱奕勝、新卸任總召徐其萬、蘇家明，對於率領市府團隊出席典禮的市長鄭文燦，不約而同祝鄭市長早一點到中央，為桃園爭取更多經費，建設桃園。

▲桃園市議會國民黨團新任總召交接。（圖／記者楊淑媛攝）



邱奕勝議長指出，這兩年多來，市府團隊及民意代表，因疫情關係都背負很大壓力，希望藉由今天的總召交接機會拜託鄭市長，不能只照顧大企業，對於基層小生意人，也要兼顧到疫情的衝擊，未來要讓市民過正常的生活，市府及市議會要負起責任。

▲鄭文燦致贈紀念品給國民黨團新任副召集人黃敬平(右) 。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝議長與國民黨團新卸任總召徐其萬、蘇家明市議員，亦於交接典禮中，不約而同祝鄭市長早日入主中央，為桃園爭取更多經費。邱議長進一步表示，桃園統籌分配稅款加一般性補助款，多年來位居六都之末，鄭市長早日到中央擔任閣揆，深信有助桃園爭取統籌分配稅款。桃園市議會國民黨團新任總召由徐其萬接任，副召集人分別為市議員黃婉如、周玉琴、黃敬平；由市議員徐玉樹擔任執行長。