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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2022戰新竹市長？高虹安不滿　嗆謝立功沒討論「目前沒選舉規劃」

▲▼民眾黨團舉行「最強在野守護民眾 落實三大正義訴求！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰2022地方選戰，台灣民眾黨秘書長謝立功昨接受網路節目專訪，透露自己將報名參選桃園市，立委高虹安出戰新竹市，立委邱臣遠選基隆市。對此，邱臣遠8日上午受訪說，現階段仍以國會監督工作為優先。高虹安則說，黨內都沒正式討論，為什麼先拋出名單？她強調，目前沒有年底選舉的規劃。

謝立功昨天表示，他與5位黨籍立委，目標就是「每個人鎖定一個區域就開始來努力」，像他自己報名桃園市，高虹安則出戰新竹市，邱臣遠將選基隆市，至於蔡壁如則尚未定案；台中市部分，由於台北市副市長蔡炳坤對於中彰投地區很熟悉，過去也有許多淵源，因此是推派人選；至於高雄市人選，曾與「反萊豬」醫師蘇偉碩互動過，但最後結果如何要看他自己決心。

不過，邱臣遠今天上午被媒體問及該議題，他強調，現在疫情當下，立法委員最重要的職務還是把國會等手頭上的工作做好，防疫第一、民生第一，至於黨務和地方發展，各個委員在自己負責的責任區，都一直努力經營，且近期市議員提名、地方黨公職基層提名都陸續在進行。

邱臣遠表示，黨務相關作業有一定程序，這個部分尊重黨的機制，現階段還是以立法院、民生經濟、國會監督工作為優先。

高虹安則直言，5位不分區立委都有自己負責的選民服務區域，她從去年開始接下新竹市選服後，在當地建立在地團隊，也在當地蹲點做很多選民服務和陳情，確實很多民眾對於台灣民眾黨有高度肯定及期待，但她必須要說，其實黨內對於縣市首長選舉、提名相關辦法還沒有正式討論，「不曉得秘書長為什麼自己拋出縣市首長的名單和人選？媒體朋友可以去問他，到底跟誰討論過？」

高虹安稱，如果只是謝立功自己覺得適合，那只是他個人的想法而已，目前她在立法院有相當多工作要做，重心放在立院問政及在地服務，「目前沒有年底選舉的規劃」。

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