「等你主持道安會議」　高虹安批林智堅：竹市去年酒駕死亡人數翻倍

▲民眾黨立委高虹安批新竹市長林智堅無心道安議題。（圖／翻攝高虹安臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

交通部長王國材昨（26日）呼籲，希望地方首長可以多花心力在事故防治上，讓各界關注起地方首長維護道安的表現，民眾黨立委高虹安27日發文「協尋新竹市長」，指林智堅從未主持過道安會議、在全台首長中墊底，同時新竹市的交通事故也在林智堅執政後逐步攀升、酒駕死亡人數去年比前年成長一倍，喊話林智堅「道安會議等您主持」。

高虹安在臉書表示，根據交通部道安會公布的110年各縣市首長主持道安會議紀錄，林智堅以掛0的主持數，在全台縣市首長中墊底。她也諷刺此舉是「自己完封自己」。

對比於林智堅過去推行新竹升格、致力於推行公共議題，卻缺席道安會議的表現，高虹安批評，過去一年，林智堅有時間舉辦各種光鮮亮麗的活動、有時間力推公投四個不同意、有時間跑外縣市幫人助選，也不忘撥冗和府院黨高層談大新竹合併升格，但卻遺忘了與新竹市民生活最息息相關的交通道安會議，竟然一次都沒有出席主持。

高虹安強調，交通是新竹市民長久以來的痛，特別是尖峰時段寶山路、光復路與新竹火車站周圍，車潮壅塞、交通事故頻傳，早已不是新聞。

為比較林智堅執政前後的道安表現，高虹安也引用了交通部的資料表示，新竹市的交通事故總件數從林智堅103年上任時的6308、104年的6444，一路攀爬到 109年的9339、去年1月到11月也已累積7771件，其中因酒駕死亡人數達4人，相較109年同期成長一倍。

高虹安表示，每一次的交通事故背後都可能代表著一個家庭的破碎，我們要懇請林智堅多多關注新竹市民最基本的交通安全需求。她也據此呼籲「林智堅市長，是時候該出席主持道安會議了」。