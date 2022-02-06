高虹安找郭台銘「御用風水師」給建議　辦公室放山景藝術畫有玄機

▲高虹安辦公室內掛了山景藝術畫，代表「有靠山」隱喻。（圖／高虹安國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣人相信風水，買房、裝潢、擺設等都會依照風水命理來做考量，面對官場變幻莫測，許多立法委員講究風水，尤其對辦公室特別注重。台灣民眾黨立委高虹安受訪透露，重新裝潢辦公室前，委由鴻海集團創辦人郭台銘「御用風水師」、福惠堂風水師林金寶給予建議，還在辦公室掛上一幅「山」的藝術畫，代表「有靠山」的意味。

從政是「高風險行業」，許多立委雖不如過去講究，但仍「寧肯信其有」，有人加裝隔板屏風、有人貼符咒、有人掛畫擺魚缸，或者乾脆改變辦公室大門的位置，就連辦公桌的擺設方向，都要請高人指點一二。

高虹安的國會辦公室位於立法院中興大樓10樓，2020年以前原為時任立委、總統府副秘書長李俊俋的辦公室。高透露，當選之後因為許多長輩關心，特別邀請林金寶來看一下辦公室，重新規劃格局，「風水是傳統、風土民情，雖然不用到迷信，但好的建議結合傳統與現代蠻好的，現在辦公室環境空間也很好」。

高虹安說，因為原本辦公室中央有個圓柱，為了重新再利用空間，確實有請風水師給予建議，為了避免「對沖」，除了不要讓燈管直接對到門，將原本門口的段差補平，變成平坦的地方，辦公桌坐向也有特別規劃。

此外，高虹安還請助理幫忙找了一幅山景藝術畫，掛在辦公室內。她分享，在風水學上放山的照片或圖畫有「靠山」的意味，她看到這幅畫時，常常回想起以前在鴻海集團任職時，每天陪郭台銘爬山的回憶。