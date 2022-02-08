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出遊查老公手機「被裝Zenly」　她關定位！婆婆秒Call：怎沒回家

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲婆婆要求兒子、公公都安裝Zenly。（示意圖／記者孫于珊攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前有網友分享「Zenly定位軟體」4大功能，包括安全考量、心理作用、看電量跟時速與防偷吃。最近一名人妻驚呼，發現老公手機也裝了Zenly，一問之下才知是婆婆要求的，就連公公手機也被安裝。事後，原PO要求老公把定位關掉，豈料婆婆就打電話來追問原因，令大批網友看傻眼了。

一名女網友在Dcard表示，與老公交往時期時，每次約會約到一半，婆婆都會打來關心兒子的行蹤，當時原PO覺得關心很正常，也知道婆婆很保護孩子。如今原PO嫁進門後，卻發現婆婆根本就是控制狂，竟要求公公與兒子都要安裝「Zenly定位軟體」，該App俗稱冰棒。

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原PO緩緩道來，過年去南部出遊，路途上，原PO還提醒老公打個電話向婆婆報平安，老公也都沒說什麼，直到晚上用老公手機時，發現了這個Zenly，「起初我還以為是老公的遊戲軟體，問了老公才知道事情的緣由，上網查了一下才知道這是定位軟體。」

對此，原PO目瞪口呆直呼，「蠻傻眼的，雖然我現在也是一位媽媽，但我不能接受這樣的方式去知道自己小孩的行蹤，再來你也30幾歲了，應該可以不用這樣吧？我是你老婆也不會想知道你的定位，我覺得這個是一個信任跟尊重，這樣是不是有點超過了。」

▲▼Zenly。（圖／記者陳俊宏攝）

▲Zenly定位App。（圖／記者陳俊宏攝）

況且這趟旅程，老公時不時都會向婆婆報平安，因此原PO要求老公把定位關掉，怎料婆婆卻打來詢問「怎麼在超商待那麼久沒回家？」老公則回應，已回到家裡，那是最後一個行程的定位位置，婆婆才沒再繼續多問。

事後，老公也一臉無奈透露，媽媽是個強烈控制狂，就連公公手機也被安裝Zenly。此話一出讓原PO毛骨悚然，「還沒搬出去就這樣了，之後搬出去...可能家裡要裝監視器？老公家客廳、廚房、車庫、大門都有裝監視器，有時候婆婆會看客廳的監視器看誰在家，導致我也不是很喜歡到樓下去。」

文章曝光後，眾網友咋舌不已，「是當寵物養哦」、「重辦一支手機，舊的那隻開定位留在家裡」、「好可怕，都已經30歲了，控制欲還那麼強」、「把你老公當作失智老人嗎」、「我婆婆也有定位公公跟小叔，有夠恐怖，一直在思考小叔交不到女朋友的原因」、「我家也是，不管在家還是出去都一直看監視器」、「我男友全家人也是互有定位，他媽媽還想加我的，我才不要，前兩天跟男友去逛ikea後到他家，他爸媽就問你們去ikea買傢俱嗎，我整個就覺得不是很舒服」。

▼網友直呼超母湯！（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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