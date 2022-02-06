結婚12年「渣夫逼墮胎2次」還搞上22歲嫩妹　婆婆反狠甩她巴掌

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xFrame）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友結婚12年，老公竟外遇公司裡22歲的年輕美眉，甚至搞大女方肚子；更扯的是，她向婆婆告狀，反被狠甩兩巴掌。心碎故事點燃網友怒火，紛紛氣罵「有病的母子，恭喜脫離」、「可惡老女人怎不先掌自己兒子」。

女網友在匿名公社娓娓道來，「我和前夫結婚12年，之前懷過孕，因為他說要先拚事業，沒錢養小孩，堅持叫我去打掉。他說，不要孩子是對孩子的負責，而他的負責，足足有兩次，此後不知道是不是身體出了問題，即使沒有刻意避孕也不會懷孕。」

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結婚這麼多年，看到同學、同事都有孩子，讓她心裡很不是滋味；沒想到，在她38歲這一年，丈夫竟出軌了，對象是公司裡22歲的小女生。

後來，老公堅持提離婚，還聲稱想要個孩子，況且女生懷孕了，應該對她負責。這番話對她來說極其諷刺，「我當下真的崩潰了，那誰來對我12年歲月的付出和兩個無辜小生命負責？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

更離譜的是，原po向婆婆告狀，竟換來狠狠兩巴掌，指責她「謀殺兩個孫子」，讓她錯愕又委屈，不禁淚嘆「對他們母子的思維我是真的怕了，反正千錯萬錯都是別人的錯。」

如今她已脫離苦海，也堅信「人真的不要為男人無條件付出，不要男人說什麼話都聽從；只有自己獨立自強，才能活得漂亮！」

而網友們也全看傻眼，氣憤直呼「雜畜男」、「太垃圾了」、「這種男人就是要剪掉他老二，拿去塞在婆婆嘴裡」、「爛前夫不要也罷，妳還年輕，對自己好一點，不管未來還要不要談戀愛，好好過自己生活」、「渣男與渣婆婆的故事」。