男友吵著要她裝「Zenly定位軟體」！4大功能曝光　過來人：超變態的

▲您有安裝定位軟體嗎？（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友24日發文問說，「如果妳的另一半，一直吵著要妳安裝這個定位軟體，妳會裝嗎？」而該app是「Zenly」，對此，有過來人表示，已安裝3年，真的很方便；但也有人分享偷吃步的方法，「別人就不知道你清楚的位置了。」還有人分享該軟體的4大功能，直呼「超變態的！」

原PO的文章在「爆怨公社」臉書社團引起熱烈討論，支持裝定位軟體的人認為，「會裝啊，第一安全考量，出事的話定位就知道在哪。第二心理作用，讓彼此安心放心」、「裝啊，又沒做虧心事，有什麼好怕的。往好處想，妳手機不見、遺失，妳發生危險，他能馬上發現。」

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也有人認為不需要裝，「沒裝，我跟我男友從來沒想過要裝這種軟體」、「裝來吵架？」有使用者分享自己的心得，「已經裝了3年了很方便，（另一半）快到家時，可以開始準備晚餐；手機沒電時，可以提醒他充電；開太快時，可以叫他開慢一點。」

▼有網友認為，重點不在於有沒有裝定位軟體，而是在雙方之間的信任。（示意圖／記者陳俊宏攝）

另一人說，「這app可以看到電量跟時速，還可以依照你待的時間去推算公司還是住家，還可以記錄路線算出你正要去哪裡，超變態的。」不過，也有人分享偷吃步的方法，「裝，然後開模糊定位」、「這軟體定位模式可調，不想顯示正確位置時，調成模糊模式，別人就不知道你清楚的位置了。」

也有人直言，重點不在於有沒有裝定位軟體，而是在雙方之間的信任，「裝啊，出門換另外一台手機。說實話，要做壞事有的是方法，主要的是信任這兩個字。」

據「Zenly」介紹，軟體可查看好友的確切位置以及他們的動態；當你無法聯繫到好友時，知道好友的電量何時不足；得知抵達好友所在位置所需時間；看看你們造訪過哪些地點等。業者說，「我們還花了9年的時間，研發一種非常特殊的演算法，可以在不過度耗損電力的情況下持續分享位置。」

▼Zenly可查看好友的確切位置。（圖／記者陳俊宏攝）