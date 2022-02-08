八項福島核食農產品解禁　陳吉仲：對台灣農業絕對有正面影響

記者蔡文鈴／台北報導

行政院8日宣布解禁福島五縣核時相關措施，預估於2月下旬開放進口。然而，本次開放是否影響台灣農產品，農委會主委陳吉仲表示，台灣跟日本有緊密的經貿關係，開放福島核食對農業絕對有正面影響。

陳吉仲指出，台灣跟日本在農產貿易是逆差，一年出口7億美元農產品到日本，是我們第三大出口國，尤其是芒果、鳳梨、毛豆等，都是與農民息息相關，而日本進來的農產品一年大約10億美元，屬於逆差。

陳吉仲表示，日本進口的產品大宗是屬於牛肉、酒類，扣除這些實質農產品沒想像多，經過評估，這次開放福島五縣 九大類食品，有八項是農產品，最多一年增加0.7億美元，不到7億台幣。

陳吉仲說，去年日本已跟台灣買超過1萬8千公噸的鳳梨，今年訂單超過3萬多噸鳳梨賣到日本，已經遠超過這次開放的金額，基本上台灣跟日本有緊密的經貿關係，對農業絕對是正面的。

政院宣布福食開放進口三原則為，「回歸科學檢驗」、「比國際標準更嚴格」、「為國人食安把關」；三項配套包括，從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」，針對具風險品項要求雙證證明（輻射安全證明＋產地證明），福島五縣食品於邊境進行100%檢驗。

未來福島食品輸入台灣，會要求檢附雙證（輻射檢驗證明、產地證明），對於特定地區品項，包含水產品、菇類、茶葉、乳製品、嬰幼兒食品也會要求雙證，像來自靜岡的茶葉就必須檢附雙證。

食藥署署長吳秀梅表示，對於產地證明，現行規定是所有的日本食品都需要檢附產地證明，未來也是如此，邊境檢驗部分，對於五縣輸入食品都會100％逐批檢驗，也會維持過去對於9大類食品的查驗頻率。

陳吉仲補充，在特定品項水產品的部分， 日本國內不能流通的也不能進來台灣，像福島縣的水產品鰻魚等，在日本不能流通這個也是禁止進口。

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）



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