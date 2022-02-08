民進黨團支持開放日本合格食品　「就像疫情管制總有一天會解禁」

▲民進黨立法院黨團召開「三原則、三配套，支持開放日本合格食品」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院8日宣布「3原則、3配套」，正式開放福島5縣食品輸台，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，民進黨團表達支持，就像疫情轉一樣，如果大家認為疫情的管制，總有一天會解禁、總有一天會正常化，「對於11年前福島周邊核災，暫時性的管制措施，全世界總有一天也會開放」。

民進黨立法院黨團8日上午召開「三原則、三配套，支持開放合格日本食品」記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團副幹事長林靜儀、民進黨團副書記長林楚茵等人。

鄭運鵬表示，行政院在今天開放日本福島部分地區食品，並且正式公布三配套、三原則，行政院的原則跟配套非常清楚，民進黨團表達支持，「我們支持行政院開放日本合格食品的政策跟方向」。

鄭運鵬指出，三原則就是回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格及為國人食安把關，三配套則為從「禁止特定地區進口」改為「禁止特定產品進口」、針對具風險品項要求雙證證明（輻射安全證明＋產地證明）及福島五縣食品於邊境進行100%檢驗。

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



鄭運鵬說明，對於日本福島五縣市地區性的食品進口管制，現在除了中國跟台灣之外，其他國家都已經開放，這是在日本發生311大地震、福島電廠發生核災之後，當時全世界包括台灣，都有暫時性、恐慌性的封閉措施，但是台灣跟中國維持到現在，已經過了將近11年。

鄭運鵬認為，就像疫情管制一樣，如果大家認為疫情的管制，總有一天會解禁、正常化，「對於11年前福島周邊核災，暫時性的管制措施，全世界總有一天也會開放」，行政院在今天做了有配套、有原則的開放，民進黨團表達支持。

鄭運鵬批評，國民黨沒有提出任何一點科學性的證據，純粹是用政治膝蓋的反應，反對日本食品的開放，是「不是可以請國民黨提出一件、一點在科學上、食品進口上可驗證的缺失」，對於國民黨本能性、政治性、非科學性的反對，民進黨團表達非常遺憾。

鄭運鵬也說，國民黨團要把行政院公告的行政命令法規，本來被查要改審查，這點民進黨團尊重，「如果他們在院會要把備查拉下來改為審查，這個我們會尊重，就像當初美國豬肉開放進口一樣」。

至於國民黨團總召曾銘宗嗆聲，假設政府強行開放，一定會抵制行政院長到立法院施政報告，鄭運鵬表示，根據《立法院職權行使法》，行政院長到立法院做施政報告，依法要在開議後1個月內，所以到時候要怎麼進行、國民黨要怎麼抵制，民進黨團會再來跟他們溝通。