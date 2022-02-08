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上班族輕盈首選　網友驚呼：用左岸這口味開工也太討喜！

▲▼開工,上班族,咖啡,收心,左岸咖啡館,無加糖拿鐵咖啡。（圖／品牌提供） 

▲上班族開工免排隊等咖啡，左岸咖啡館拿了就走更有效率。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

新春剛開工還提不起精神，依依不捨地告別假期、睡眼惺忪地離開被窩，一大早就要懶洋洋地出門，跟著通勤的人潮塞在路上往公司前進，超級BLUE的心情，來杯咖啡慰勞自己收收心是一定要的！年假期間大吃大喝毫無節制，重新回到工作崗位也要把自制力找回來，每天都要來一杯的咖啡選無加糖才是明智之舉，但一如往常地跟著大排長龍的上班族們等待著自己的那杯咖啡，不免擔心會不會虎年開工上班遲到？

▲▼開工,上班族,咖啡,收心,左岸咖啡館,無加糖拿鐵咖啡。（圖／品牌提供）

上班族開工想要提神又希望能早早就位、進入工作模式的法寶揭曉，超商架上的左岸咖啡館「無加糖拿鐵咖啡」是最適合你的選擇，不用臭著臉排隊等待，更不用內心煎熬擔心遲到，畢竟開工上班遲到絕對不是一個好的開始，左岸咖啡館「無加糖拿鐵咖啡」用更快速更便利的方式解你的咖啡癮！

▲▼開工,上班族,咖啡,收心,左岸咖啡館,無加糖拿鐵咖啡。（圖／品牌提供）

經過大魚大肉零食甜點洗禮的年假，你的身體一定也覺得需要「收收心」，但是想喝無糖拿鐵難道只能排隊等現煮？趕打卡的時候連等待五分鐘都是煎熬，開工後不想繼續放縱更不想妥協，左岸咖啡館「無加糖拿鐵咖啡」拿了就走，沒有時間壓力。

▲▼左岸咖啡館產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

左岸咖啡館源自於對文化薈萃的塞納河左岸精神，實踐人文藝術品味生活，加上左岸咖啡館系列擁有多種口味，一直深獲咖啡愛好者的喜愛。而左岸咖啡館無加糖拿鐵咖啡則讓不嗜甜的人有新選擇，無加糖拿鐵咖啡萃取自咖啡原豆，不使用香料、色素，盡情享受咖啡加牛奶濃郁滑順的口感風味，卻不用有罪惡感，是連假後大魚大肉後的好選擇。

▲▼開工,上班族,咖啡,收心,左岸咖啡館,無加糖拿鐵咖啡。（圖／品牌提供）

▲左岸咖啡館無加糖拿鐵咖啡讓上班族無負擔提神。

左岸咖啡館看準上班族開工需要花點時間才能收心，為了讓上班族們可以無負擔提神面對全新的工作挑戰，自即日起至2/22祭出超商第二件六折的促銷方案，想來杯咖啡時候走進7-11，無加糖拿鐵咖啡輕藍色系包裝讓杯身更light，心情更Chill，隨手一拿就滿足。還可以一次多買幾杯常備在冰箱裡，早上開會開到快睡著、下午來個辦公室午茶，或是和同事分享一起加油打氣等，無論什麼時候，只要來上一杯就能感到幸福。

現在就來杯無加糖拿鐵為開工帶來元氣，讓你從容自在面對新一年的挑戰。 

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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