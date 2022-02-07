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開工紅包領完先別丟！命理師揭「開運妙招」催財一整年

▲▼紅包,過年,春節,開工,壓歲錢,紅包袋,獎金。（圖／記者林懿捷攝）

▲命理師揭開工紅包催財運妙招。（示意圖／記者林懿捷攝）

記者柯振中／綜合報導

年假假期結束，勞工們返回崗位，也有許多老闆會趁著開工時拜拜、發紅包，圖個好彩頭。對此，命理師柯柏成表示，這種開工紅包是給開市員工的吉祥象徵，無論裡面金額多少，建議過完元宵再取用，空的紅包袋也可以用「小秘招」來招財，直到來年的除夕再回收。

柯柏成在臉書上表示，各行各業的年假7日基本上都結束了，第一天開工上班，老闆通常會給予開工紅包，也算是一種吉祥的象徵，裡面的金額多少無關緊要，但建議至少等到元宵節過完再取用，而空的紅包袋也可以留下來，繼續催財運，直到來年除夕前再回收。

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柯柏成提到，收到開工紅包後，可以在外包裝寫上公司文化、精神，或是老闆、上司的激勵格言，如果都沒有，也可以寫下一段鞭策自己的話、名字，效果各有差異。

▼許多企業開工會發紅包，命理師建議「至少等元宵節過完再取用」。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼拜拜,祈福,開工,祭祖,拈香,祭拜,祭祀,拜神,謝天,儀式,信仰。（圖／記者周宸亘攝）

柯柏成提到，因為這種方法不能招搖，在人來人往的場所需要完全遮蓋，因此要將紅包放在辦公桌的桌墊下或電話機下，如果不小心別人看到，需要重新放好，若真的環境不允許，也可以放在辦公桌的抽屜裡。

柯柏成指出，若上班場所不方便，可以放在家中的書桌、或床頭櫃上右前方，家中屬於私人場所，是否完全遮蓋可以自由把握。柯柏成也說，如果以上的方法都不能達成，也可以將開工紅包放枕頭套底下，也是催旺整年財運的方式。

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