服務「有頭有尾」　桃議員開春爬虎頭山歡迎民眾遊故鄉虎尾

▲▼市議員林政賢虎年開春上班首日，帶領服務團隊爬虎頭山。（圖／林政賢服務團隊提供）



記者楊淑媛／桃園報導

農曆年假上班第一天，原籍雲林的桃園市議員林政賢7日率領服務團隊，到桃園區近郊虎頭山健行表示，歡迎市民朋友2022金虎年到他的故鄉雲林虎尾一遊，如同其服務團隊為民服務、做人處事都「有頭有尾」！而虎年和親友一起爬虎頭、遊虎尾，除了走出悶疫情，也可增進情誼，相當有意義。

林政賢表示，從2020年到今年2022年初，兩年來，儘管疫情仍未遠離我們，但其服務團隊為民服務的腳步從不停歇，期透過用心的服務，發揮公義和關懷精神，早日疫過天晴；而年底桃園區市議員選舉，參選者眾，然以其多年專業問政，懇請市民朋友2022全力支持連任，繼續為大家服務。

林政賢說，桃園區近郊的虎頭山公園，是桃園非常知名的風景區，也是桃園人的後花園。裡頭包含生態景觀區、多條森林賞景步道、經國梅園、觀景台及新設立的奧爾森林學堂；2022金虎年農曆年假上班第一天，他和服務團隊一起到虎頭山健走，相當有意義；同時也歡迎大家，虎年除了爬虎頭，不妨也到他的故鄉雲林縣虎尾鎮一遊，虎尾是純樸的農村有：澄香堂、貓咪學堂、金鵬毛巾館、建國眷村等特色景點，讓您虎年除了爬虎頭，還遊虎尾，為生活增添美好記憶。