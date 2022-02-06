李柏瑟、張凱翔參選2022桃園區市議員　台南同鄉會成立後援會

▲李柏瑟(右)、張凱翔(左)參選2022桃園區市議員選舉。（圖／同鄉會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022九合一選舉年，各參選人於農曆年後，積極展開拜票行程。桃園市台南同鄉會副理事長李柏瑟、常務理事張凱翔兩人，相繼宣布參選2022桃園區市議員選舉，基於兩人長年參與會務推動，同鄉會於理監事會通過為李柏瑟、張凱翔成立後援會，期年底高票當選，進入市議會為市民朋友服務。

▲桃園市台南同鄉會理監事會通過為李柏瑟(右三)、張凱翔(左六)成立後援會助選。（圖／同鄉會提供）



桃園市台南同鄉會6日指出，同鄉會副理事長李柏瑟、常務理事張凱翔兩人，均符合該會選舉後援會施行辦法，為本會會員且擔任常務理監事二屆以上資格。後援會組織由參選人自行召集及聘任本會會員為主要幹部，成立後並將組織名單送本會備查通過後參選人得以「桃園市台南同鄉會○○○參選人後援會」名義發布競選文宣，至2022年選舉結束日止，期間不得有破壞本會名譽及激烈攻擊性言論，本會保有解散後援會的權力。

李柏瑟受到先後擔任里長、縣議員的先生廖輝星影響，投入為民服務工作，2018年首度參選桃園區市議員，以些微票之差落敗，2022捲土重來再次爭取民進黨提名參選桃園區市議員，期獲鄉親支持。

畢業於台北醫學大學藥學系、開南大學EMBA 商管碩士的張凱翔，現擔任HS合順聯合醫學集團執行長，從事醫療保健等相關產業。平日熱心地方公益，受到各方鼓勵，將以無黨籍出馬參選2022桃園區市議員選舉，懇請鄉親全力支持。

桃園市台南同鄉會現任理事長為黃輝福。在歷屆理事長和理監事團隊，全力奉獻會務，使台南同鄉會在桃園創造許多第一，這些第一的成果有：第一個擁有自己會館的同鄉會、第一個成立二代青年會的同鄉會、第一個成立美化人生聯誼會，經營鄉親健康的同鄉會…等亮眼佳績，為鄉親創造光榮感和幸福感。