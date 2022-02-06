台青組隊PK包餃子　體驗「寫春聯、圍爐」留陸過年不寂寞　

▲ 福州台青過年體驗包餃子 。（圖／翻攝中新網）

記者任以芳／福州報導

受疫情影響，許多在大陸發展台青、台生決定就地過年。福州閩台家園每年過年都會舉辦「愛在家園」留榕台青新春圍爐守歲日活動。今年有50多名台灣青年一起度過虎年，寫春聯、包餃子。現場比賽PK，分為吉、福、旺、春、發五隊，以遊戲競賽的方式進行包餃子大賽。

「今年是我第三年留在福州過年，今年很特別，有這麼多的小朋友一起圍爐過年。」台青簡以信第一次流露過年，以人生第一次和這麼多閩台青年一起包餃子、寫春聯，讓他感覺「很溫暖。」由於，餃子是北方人過節喜愛的食物，對於南方人來說，包餃子是非常「好玩」的體驗。

簡以信在福州落地已有八年，目前，他和幾名台青共同在福建創業，過去一年，做了一些兩岸文創相關的設計，並開展了多場兩岸交流的活動，他表示，「希望未來能夠繼續加深兩岸之間的融合交流。」

▲福州台青過年 。（圖／閩台家園提供）

台青柳鐘偉剛到福州兩個月，同樣第一次在大陸過年。他很看好當地寵物市場，預計年後在福州開一家寵物美容店；台籍鋼琴教師王國全第一次在福州過年，他同樣很看好大陸的文化教育市場，他在福州落地已有7、8年的時間，「覺得當初的選擇是對的。」上個月剛和太太在福州成立了自己的琴行，工作室目前已有一兩百學生。

在閩台家園平台負責運營的台青蕭國佑，最近還忙著置辦新傢具、家電，準備入住福州市晉安區台灣社區一號樓公寓，作為首批45戶台灣民眾租戶之一，租房可以節約8、9百元人民幣，換算快4千台幣左右。「能夠減輕我們來大陸的生活壓力，把有限的時間和資金，投入事業當中。」

▲福州台灣教師過年齊聚 。（圖／榕台灣教師教學科研活動提供）

目前在福州發展台灣老師也非常多，「2022年在榕台灣人才新春聯誼暨在榕台灣教師教研成果展」活動在福州舉辦，展出在榕台灣教師教學科研成果，現場40多位老師一起寫春聯，參加教科研分享會等新春聯誼活動。台灣教師們一同寫下「2022融合發展賀新春」書法作品，向福州市民拜年。未來，福州對台政策在引進台灣教師方面的機制優勢，會強化「惠台政策＋服務窗口＋活動平台」。