抓偷吃神招！她在「副駕化妝鏡」藏陷阱　網卻點出1關鍵狂勸分

記者吳美依／綜合報導

外國女網友奧莉（Aurie Louisse）在TikTok分享「抓偷吃神招」，只要坐進汽車副駕駛座，在遮陽板的化妝鏡設下簡單陷阱，就能迅速發現男友是否不忠。但網友卻紛紛指出，不只是「小三」，任何人都可能順便照鏡子，所以這招根本不管用；而且，如果情侶間已經失去最基本信任，最好還是快點分手。

影片中，奧莉翻開副駕遮陽板，把化妝鏡的滑蓋打開一半，接著又把遮陽板闔上。他認為，「小三」很可能在車上檢查妝容，照完鏡子後，卻不慎順手把滑蓋完全闔起，因此露出馬腳，「如何得知他是否在跟別人約會？老掉牙的招術，但非常有效。」

▲奧莉分享抓偷吃神招（圖／翻攝TikTok@aurielouisse）

網友們指出，不只女人會使用鏡子，「第一，男孩也會照鏡子。第二，他的媽媽或姊姊或任何家人也可能使用。第三，他也可能使用。第四，如果妳無法相信他，還是分手吧！」、「我是男的，我也會照鏡子啊！」、「車子經過減速丘的時候就會自動變回原狀了。」

也有人指出，如果擔心另一半出軌，應該思考如何與對方解決問題，而不是處心積慮設陷阱，「如果妳有這麼多疑慮，就直接和他談談吧。如果妳不能直截了當詢問對方，你們之間肯定出了問題。」、「如果直覺告訴妳，有些事情不對勁，那很可能就是真的。」、「你們的信任到哪去了？」

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