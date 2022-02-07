後車廂掉出一條腿！她驚見「裸男住車上3天」崩潰　警也看傻眼

▲ 科克發現有裸男躲在後車廂裡，嚇得連忙報警。（圖／翻攝自TikTok／@bethanycoker）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大卑詩省發生一起詭異事件，一名女子有天驚見自己的轎車駕駛座上滿是泥土，起初推測是有街友闖進車內睡了一晚，後來聽見車上傳出詭異人聲，才發現有裸男躲在她的後車廂裡整整3天，跟著她開車到處跑。員警趕到現場，看見她的後車廂掛著一條光溜溜的腿，直呼從警以來沒見過這種事。

根據《每日郵報》，來自卑詩省乃磨（Nanaimo）的女子科克（Bethany Coker）日前發現自己的轎車後車廂裡藏著一名全身赤裸的男子，氣得質問對方是如何上車、為何光著身子，這名男子卻答非所問地回應，「我是教皇的兒子」，令她忍不住飆出髒話。

科克拍下的影片中，從她的轎車後座就可看見這名男子的手和後車廂裡一塊肉色，後來員警趕到，包圍這輛車子後方，畫面中清楚可見男子光溜溜的雙腿，還伸出一隻腳掛在邊緣，令警察尷尬地開口問道，「可以把褲子穿上嗎？我們會很感激的。」另一名員警則傻眼表示，職業生涯中從沒遇過這種事。

科克第一次察覺有異是在6天前，她前一天開車出門，凌晨2點回家後車子就一直停在家中，早上卻發現駕駛座上滿是泥土，推論是有人闖進車內睡了一晚，「唯一合理的解釋就是有個滿身泥土的流浪漢睡在我的車子裡。」

然而，科克又經過3天才發現，犯人根本就在她的後車廂裡。她看見車窗起霧後開始懷疑車子裡有人，上車時聽見有人喊了一聲「嘿」，這才找到後車廂裡的裸男。

男子在她車上住了整整3天，跟著她開車出門吃飯、加油、上班。科克報警時，接電話的調度員起初還不相信。據科克說法，男子是一名失蹤人口，目前待在精神病院。警方則表示，他有嚴重健康問題，正接受必要的幫助。