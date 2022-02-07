2男搶LV專櫃「拎包快閃」不到30秒　超扯片瘋傳！保全站門外看傻眼

記者吳美依／綜合報導

美國紐約州發生一起誇張搶案，2名男子走入路易威登（LV）專櫃閒晃，卻猛然伸手搶走數個精品包包，並且轉身就跑；雖然他們一度遭到路人阻撓，甚至與店員陷入扭打，卻仍迅速脫身，拎著包包逃出大門，全程不到30秒。而保全似乎嚇傻了，站在門外，眼睜睜看著竊賊揚長而去。

本案發生在精品購物中心「威徹斯特」（Westchester），第一名竊賊拎著2個包包，小跑步逃離現場，第二名竊賊則與眾人陷入激烈拉扯，就連其中一腳的鞋子也掉了，但他很快就脫身，甚至輕鬆經過保全面前。

▲LV專櫃被搶，保全在門外看傻眼。（圖／翻攝TikTok@mcloud.9）

此影片在TikTok上瘋傳，歹徒如此明目張膽的行為，讓許多網友震驚不已。當地前官員阿斯托里諾（Rob Astorino）在推特上表示，同商場的Burberry專櫃也曾發生搶案，2名男性嫌犯徒手抱走大量精品，逃得無影無蹤。

白原市（White Plains）警方沒有說明2起搶案的確切日期，僅透露LV案發生於上（1）月。他們表示，同仁正在調查2起竊盜案，但目前尚未逮捕任何人。

LV母公司拒絕回應此事，但購物中心「威徹斯特」譴責盜竊行為，並且強調已經加強維安措施，包括要求增派巡邏警力及警犬，「影片裡的犯罪行為令人無法接受，我們正在全力配合白原市警方的調查。」

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