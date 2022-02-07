葬禮開棺驚見「陌生遺體」全家人嚇爆　殯儀館出大包挨告

▲死者李雪兒被穿上「康家」葬禮服飾，且被送往康家葬禮會場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一戶李姓人家替已故親屬李雪兒（Cher Lee）辦葬禮，但卻突然發現，李雪兒的遺體被誤送至另場葬禮場地，而對方家屬同樣感到震驚，因為他們在打開棺材時才發現，棺材內的死者根本就是陌生人。這起烏龍事件這讓李家感到相當不滿，把殯儀館告上法院。

The Fresno Bee報導，李雪兒2021年9月23日過世後，親屬們為其舉辦葬禮送最後一程，希望逝者能獲得安息。然而李家親屬卻發現，已故的李雪兒居然被穿上「康家」（Khang family）葬禮服飾，且被送往康家葬禮會場。

法庭文件指出，康氏家族葬禮進行到一半打開棺材蓋，這才發現棺材內躺著的死者並非自家親屬，正是李雪兒。這起烏龍事件讓李氏家族感到相當不滿，認定這可能無法讓死者順利前往安息之地，對負責舉辦葬禮的殯儀館提告。

殯儀館人員史密斯（Steven Smith）表示，相關作業程序確實出現疏漏，工作人員先是錯把李雪兒遺體帶出來，接著康家2名成員在協助穿衣的過程中，也沒有意識到眼前的死者其實並非康家的人。但他也說，在過去53年從業的這些年中，從來沒有碰過這樣的問題。

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