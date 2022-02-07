快訊／國民黨立委爆：蔡英文2天內開放福島核食

▲國民黨立院總召曾銘宗。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院新會期今（7日）開放報到，國民黨立院黨團總召曾銘宗上午受訪時透露，蔡英文政府將於今明兩天解禁福島核災食品，他呼籲不要踐踏民意，若強行開放，藍營將會有一系列的措施。

曾銘宗表示，反核食公投是2018年經過779萬人民投票通過的重要政策，盼蔡政府能聽見民意、不要踐踏民意，他並透露，已接獲消息，不是今天就是明天將會開放核食進口。

他強調，「若政府強行開放，國民黨會照顧全民健康，將會有一系列動作」。

對於日本福島五縣食品可能在近日開放，立法院長游錫堃7日也正式表態指出，福島食品必須符合國際標準、科學論據及民意三大條件，這件事情的決策在行政部門，立法院是站在監督的立場，任何黨都應該盡到監督的效果，「如果剛才講的三個條件都沒有問題，立法院當然應該要支持」。

游錫堃認為，福島食品最主要有國際標準，然後也會有科學論據，再來民意也非常重要，這三者應該要併案考量，這件事的決策在行政部門、行政院，「所以他們在做決定的時候，一定會考慮到這三個方面」。

游錫堃也說，立法院是站在監督的立場，任何政黨都應該對行政院盡到監督的效果，「如果都符合標準，剛才講的三個條件都沒有問題，當然立法院應該要支持」。

談到是否會擔心面臨國民黨團的強烈杯葛，游錫堃表示，他會盡量來溝通，「國際標準不是我們自己訂的，大家大概沒有什麼意見；至於科學政治也很科學，沒有什麼不同的科學論據，應該都很客觀的標準」。至於民意部分，各黨都有其支持者，一定會考慮到支持者的意見，這部分就要多溝通說明，讓大家都了解，立法院是最高的民意殿堂，「立法院所做的一切事情，一定以民意為依歸」。