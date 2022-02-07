　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣燈會6大區線上打卡「領紅包」　爽抽住宿券、超商千元禮券

▲台灣燈會在高雄，空拍畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣燈會睽違20年重返高雄。（圖／觀光局）

記者許維寧／台北報導

2022台灣燈會睽違20年再度回到高雄，並首創愛河灣與衛武營雙主場。交通部觀光局也推出線上「喔熊出任務─賞燈虎氣La」，民眾只要上傳高雄美食、旅遊、住宿、購物等分類照片至活動網頁，就有機會抽中飯店住宿券、超商1000或500元禮券以及限量福袋；第二波活動將於15日開跑，搖手機抽紅包，獎項包括1000元Line Pionts。

交通部觀光局局長張錫聰表示，「台灣燈會」睽違20年再度來到高雄舉辦，並首創愛河灣及衛武營雙主場，以高雄地標「衛武營國家藝術文化中心」、「高雄流行音樂中心」串聯駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫等港區景點，也是歷年來場域面積最大的一場燈會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年交通部觀光局在衛武營都會公園「中央燈區」，分為鳳彩飛舞主燈、藝湛人燈區、自由風燈區、生態圈燈區、同樂匯燈區及未來遊燈區等6大燈區。

交通部觀光局指出，搭配高雄首波2月1日展燈，推出第一波線上活動「「喔熊出任務-探福高雄抽好禮」，即日起至2月28日，民眾可上傳高雄美食、住宿、旅遊（含台灣燈會）、購物、交通等主題分類照片至活動網頁，就有機會抽中福容大飯店聯合住宿券、超商禮券1000元或500元和2022限量喔熊福袋等好禮，每人最多上傳5張照片，上傳越多中獎機率越高。

此外，衛武營展區「中央燈區」台灣燈會節慶儀典，將於2月15日元宵當日舉辦開幕儀式，第二波線下活動「喔熊出任務─台灣燈會打卡搖紅包」也同步啟動，透過手機拍攝衛武營展區6大燈區照片，上傳至活動網頁，即可搖動手機領取線上紅包，集滿3張照片可領取一次，集滿六張照片，即可參與第二次搖紅包。獎項包括Line Pionts 1000點、500點、100點等共兩千多個獎，以及虎年小提燈「大吉虎」、2022年觀光局筆記本等獎項。

▲台灣燈會在高雄，空拍畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣燈會在高雄首創愛河、衛武營雙主場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

►810元就能入手Kate Spade皮件

ET快訊
獨／台中警酒駕！　6年前曾犯同樣錯被拔官
股神媽媽！　2萬買1張台積電「翻漲到728萬元」
重磅消息！富邦悍將要跟羅力簽約了
《麻辣鮮師》清純女星爆紅閃退演藝圈　轉行現況曝光
快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況
小三內褲曬陽台！林采緹早警覺有鬼　超渣4徵兆曝
彭帥宣布退休：從未指控遭人性侵　也沒人間蒸發
中國冬奧首金遭酸「偷來的」　韓媒：可能被判失格

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

引水人確診！最慘恐癱瘓高雄港　篩檢41人結果曝

台灣人愛亂用「の」！日文系崩潰「多數都用錯」：很尷尬

公德心放假？人妻自助洗衣見兩座拖鞋山　牆上這一幕超諷刺

台灣燈會6大區線上打卡「領紅包」　爽抽住宿券、超商千元禮券

廣告小妹扯林志玲找代孕！台大仁醫「15字點破」：只記得她的善良

快訊／又地牛翻身！10：33規模3.6地震　最大震度3級

想找弟弟！妹子暗示要壞壞　30歲古意男納悶「他在家」神滅火

快訊／第21期疫苗開打、日翊物流千人採檢　陳時中下午2時說明

日翊物流昨採次風險區員工！790人採檢結果出爐

36年暗黑烤箱「驚人內部曝光」…再黑都能烤香腸　網笑：像歷經戰亂

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

台東上空「6不明光體」盤旋　目擊者驚呼：是外星人嗎？

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈　「包成家庭理髮」媽笑：剃頭囉

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！ 連PO哭臉圖…網一看全跪了

你累了嗎？貓咪過年討紅包　厭世臉「廁所堵人」笑翻網

草叢裡「一攤橘色肥肉」醉倒！10公斤貓店長偷懶睡覺被抓包

引水人確診！最慘恐癱瘓高雄港　篩檢41人結果曝

台灣人愛亂用「の」！日文系崩潰「多數都用錯」：很尷尬

公德心放假？人妻自助洗衣見兩座拖鞋山　牆上這一幕超諷刺

台灣燈會6大區線上打卡「領紅包」　爽抽住宿券、超商千元禮券

廣告小妹扯林志玲找代孕！台大仁醫「15字點破」：只記得她的善良

快訊／又地牛翻身！10：33規模3.6地震　最大震度3級

想找弟弟！妹子暗示要壞壞　30歲古意男納悶「他在家」神滅火

快訊／第21期疫苗開打、日翊物流千人採檢　陳時中下午2時說明

日翊物流昨採次風險區員工！790人採檢結果出爐

36年暗黑烤箱「驚人內部曝光」…再黑都能烤香腸　網笑：像歷經戰亂

柯建銘：2月下旬開議優先處理修憲　「其他法案再慢一點」

引水人確診！最慘恐癱瘓高雄港　篩檢41人結果曝

錯過0050除息？0050 ETF連結基金2／16除息還能參加

獨／大甲警務員年假最後一天酒駕！6年前曾犯同樣錯下台

人妻冬天用熱水洗碗挨罵　網友反諷奶奶：幾歲人還不會做家事

新景點！台南唯一「卡丁車賽車場」即起試營運　還能賞黃金海岸夕陽

億級富豪硬上壽星按摩妹慘了　「弄痛妳」對話曝

韓國亞運選拔將啟動　Faker代表遇挑戰...Scout、Viper回國競爭？

女保險業務外遇還懷孕！夫氣炸怒告　小王獄中信+躺腿照賴不掉

台灣之光！燁輝勇奪日TPM世界級賞　全球首家非日系鋼企獲獎

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

義大利麵「打開生的」　網看訂單備註砲翻

醫示警有「這症狀」要小心

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

知名手搖店員「煮鍋泡髒鞋」！超噁畫面曝

特斯拉女嗆「我車貴你小心」　外送員一句反擊

水彈來襲全台有雨　暖春→濕冬降10°C

彩券行女員工騙走客人5000　老闆娘傻眼回應

台灣最快2、3月解封　專家曝1前提

虎年「財運如虎添翼」生肖TOP3

買房人口「10年內斷崖式崩跌」！　內行曝1區超保值

今晨8.5℃！午後變天　鋒面「對流降雨」襲全台

過年叫雞腿給老公藏暗號　外送員快吐了

更多熱門

相關新聞

控命理師逼簽「母狗守則」性侵　女提告吞敗

控命理師逼簽「母狗守則」性侵　女提告吞敗

高雄一名女代理老師小真（化名），因報考多年教師甄選皆未錄取，加上已達適婚年齡，卻未有結婚對象，自覺運勢不佳，求助於自稱擅長卜卦的黃姓學生家長。黃男向小真指出，小真有主僕卦，需有屬馬的貴人幫助，自己剛好屬馬，可以協助其改運，並和小真訂下「母狗守則」，要求小真拍裸照，期間更發生2次性行為，被小真怒告性侵，並求償150萬。案件上訴到高雄高分院後，法官認定黃男罪證不足，判其無罪。全案仍可上訴。

高雄人閒錢寧買百萬豪車？　實測路口行車數「跌破眼鏡」

高雄人閒錢寧買百萬豪車？　實測路口行車數「跌破眼鏡」

透天厝暗夜火警！父緊急拆浴室窗逃命

透天厝暗夜火警！父緊急拆浴室窗逃命

快訊／高雄引水人Ct值曝！174人遭匡列

快訊／高雄引水人Ct值曝！174人遭匡列

快訊／高雄確診引水人　4處足跡曝光

快訊／高雄確診引水人　4處足跡曝光

關鍵字：

台灣燈會抽獎禮券高雄衛武營愛河

讀者迴響

熱門新聞

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：每個都針對我

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

全明星紅隊開戰裁判　轟藍隊出老千

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

愷樂鬆口回應「秘婚醫生」真相！友：重返幕前可能性低

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

張菲辣媳拜年旗袍「買到情趣款」！　老公嚇瘋：想幹嘛

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

義大利麵「打開生的」　網看訂單備註砲翻

醫示警有「這症狀」要小心

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

《華燈初上3》被狂猜重拍結局！林心如親解答

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

更多

最夯影音

更多
林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD
市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面