台灣燈會6大區線上打卡「領紅包」　爽抽住宿券、超商千元禮券

▲台灣燈會睽違20年重返高雄。（圖／觀光局）

記者許維寧／台北報導

2022台灣燈會睽違20年再度回到高雄，並首創愛河灣與衛武營雙主場。交通部觀光局也推出線上「喔熊出任務─賞燈虎氣La」，民眾只要上傳高雄美食、旅遊、住宿、購物等分類照片至活動網頁，就有機會抽中飯店住宿券、超商1000或500元禮券以及限量福袋；第二波活動將於15日開跑，搖手機抽紅包，獎項包括1000元Line Pionts。

交通部觀光局局長張錫聰表示，「台灣燈會」睽違20年再度來到高雄舉辦，並首創愛河灣及衛武營雙主場，以高雄地標「衛武營國家藝術文化中心」、「高雄流行音樂中心」串聯駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫等港區景點，也是歷年來場域面積最大的一場燈會。

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今年交通部觀光局在衛武營都會公園「中央燈區」，分為鳳彩飛舞主燈、藝湛人燈區、自由風燈區、生態圈燈區、同樂匯燈區及未來遊燈區等6大燈區。

交通部觀光局指出，搭配高雄首波2月1日展燈，推出第一波線上活動「「喔熊出任務-探福高雄抽好禮」，即日起至2月28日，民眾可上傳高雄美食、住宿、旅遊（含台灣燈會）、購物、交通等主題分類照片至活動網頁，就有機會抽中福容大飯店聯合住宿券、超商禮券1000元或500元和2022限量喔熊福袋等好禮，每人最多上傳5張照片，上傳越多中獎機率越高。

此外，衛武營展區「中央燈區」台灣燈會節慶儀典，將於2月15日元宵當日舉辦開幕儀式，第二波線下活動「喔熊出任務─台灣燈會打卡搖紅包」也同步啟動，透過手機拍攝衛武營展區6大燈區照片，上傳至活動網頁，即可搖動手機領取線上紅包，集滿3張照片可領取一次，集滿六張照片，即可參與第二次搖紅包。獎項包括Line Pionts 1000點、500點、100點等共兩千多個獎，以及虎年小提燈「大吉虎」、2022年觀光局筆記本等獎項。

▲台灣燈會在高雄首創愛河、衛武營雙主場。（圖／記者吳奕靖翻攝）