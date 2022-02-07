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透天厝暗夜火警！父緊急拆下浴室窗　一家四口爬隔壁屋頂逃命

▲▼透天厝暗夜火警！父緊急拆下浴室窗，帶一家四口爬隔壁屋頂逃命。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲透天厝暗夜火警！一家四口爬隔壁屋頂逃命。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市路竹區太平路1棟民宅今（7）日凌晨3點多發生火警，消防局獲報後立即出動20車42人前往搶救。現場為2樓透天建築物，頂樓加蓋，由於起火點在2樓客廳，一家四口無法逃下樓，因此陳姓屋主緊急拆掉2樓後方浴室的窗戶，4人爬窗逃到隔壁棟屋頂等待救援，後續由救護車送往醫院觀察治療。

▲▼透天厝暗夜火警！父緊急拆下浴室窗，帶一家四口爬隔壁屋頂逃命。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲頂樓加蓋的2樓透天厝，凌晨3點多在2樓客廳突然起火冒出濃煙。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳姓屋主與妻兒一家四口居住在這棟頂樓加蓋的2樓透天厝，凌晨3點多在2樓客廳突然起火冒出濃煙，4人因此受阻無法順利往下逃生。由於情況危急，陳男機警將2樓後方浴室的窗戶拆掉，一家人爬窗逃到隔壁棟屋頂等待救援。

▲▼透天厝暗夜火警！父緊急拆下浴室窗，帶一家四口爬隔壁屋頂逃命。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲透天厝暗夜火警，父緊急拆下浴室窗，帶一家四口爬隔壁屋頂逃命。（圖／記者賴文萱翻攝）

消防局獲報後立即出動20車42人前往搶救，到達時發現有4人在頂樓待救，消防人員立即架梯及佈水線搶救。火勢於30分鐘內撲滅，所幸陳姓屋主一家四口無外傷，意識皆清楚，但因吸入濃煙，後續由救護車送往醫院觀察治療。至於起火原因仍待火調科鑑定。

▲▼透天厝暗夜火警！父緊急拆下浴室窗，帶一家四口爬隔壁屋頂逃命。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼消防人員於現場搶救行動告一段落後，立即向周邊住戶們進行災後防火宣導。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼透天厝暗夜火警！父緊急拆下浴室窗，帶一家四口爬隔壁屋頂逃命。（圖／記者賴文萱翻攝）

消防人員於現場搶救行動告一段落後，立即向周邊住戶們進行災後防火宣導。消防局呼籲所有市民朋友，適逢天冷時期，應特別注意用火及用電安全，安裝住宅用火災警報器不僅能提早預警火災發生，更能有效為大家爭取逃生時間，進一步降低市民朋友的生命財產損失。

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