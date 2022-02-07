過年叫雞腿排給老公「64字藏暗號」：2天沒有吃　外送員傻眼快吐了

▲炸雞排堪稱國民美食。（示意圖／資料照）



網搜小組／許力方報導

史上最爽9天春節連假，適逢疫情，返鄉過年期間，不少人都會選擇叫外送飽餐一頓，有外送員卻遇到奇聞軼事，2日初二回娘家這天，晚上接到一張訂單，要外送一份無骨雞腿排，備註卻寫得「落落長」，就是為了留言給「彥彥老公」，讓他看得氣噗噗大喊「快吐了！」

外送員2日深夜10時許透過「外送員的奇聞軼事」臉書社團發文，原來他當晚接到一份訂單，外送一份80元的無骨雞腿排，店家被要求，希望「出單」將訂單的備註貼在袋子上，留言中，訂餐者對著「彥彥老公」嬌嗔甜喊「老公」，晚上11點前OO的體溫表要記得傳給學校，「還有，我知道你一定很忙很累，祆教這個讓你墊墊胃~晚上我要吃火鍋…第二天沒有吃了，快暴躁了~」

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整串備註讓外送員氣得發火，「點個外送毛衣堆備註寫那麼多幹嘛？快吐了！是什麼火鍋那麼厲害？兩天沒吃就會暴躁？」將這張訂單照曝光臉書，開玩笑地說「火鍋部分幫大家翻譯，『拎祖嬤哈就固啊啦，甲飽來燒幹啦，卡緊鄧來啦！』（台語）」

▲過年叫雞腿排給老公「64字藏暗號」：2天沒有吃了。（圖／翻攝「外送員的奇聞怪事」臉書）



發文引發熱議，有同行不滿痛罵「看到直接撕下丟掉」、「自己傳簡訊就好了，連簡訊錢也要省」、「店家的紙要成本的誒，歸剛誒…」、「滿討人厭的」、「當留言板嗎」、「她以為在學校傳字條是不是」、「撒什麼狗糧」、「為什麼不傳賴啦？」不少人認為「要搞這種叫uber比較好… 請外送員幫忙有關鍵字幾乎都願意」、「備註單貼上去，就一字不漏了」、「只差沒點歌」、「吃火鍋是暗號！」

文章也釣出其他外送員，跳出來訴苦，聲稱也有接過類似的「放閃備註」單，不過是男生點給女生的生日蛋糕提拉米蘇，備註希望外送員跟女主角說生日快樂，然後說「他很想她，希望可以跟她做男女朋友……」之類的，當事外送員當時照著字唸完以後，女主角反應像是看髒東西一樣的看他，也不收蛋糕轉頭就走，最後還害他得了一個負評。

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