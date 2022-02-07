特斯拉女嗆「我車很貴你小心」！外送員一句反擊　網驚揪搭訕訊號

▲外送員停車取餐，不料卻被特斯拉女車主嗆「你小心點」...（示意圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／柯沛辰報導

外送員為了兼顧機動和便利性，大多使用機車作為代步工具。不過，一名外送員近日到台北市信義區某百貨取餐時，卻被一名特斯拉女車主嗆聲「你小心一點，我車很貴！」最後他氣得立刻回嗆一句，對方當場無言以對，讓網友們看完紛紛叫好。不過，有人歪樓說，原PO恐怕是錯過的阿姨的「搭訕」訊號，引發討論。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他4日到信義區某百貨取餐時，把車停在一輛特斯拉後方，不料一位阿姨隨即上前提醒「你小心一點，我這台車很貴」。他聽完很無言，下秒立刻回嗆「我勁戰六也很貴...碰到我的車，你就完蛋了！」讓女車主的嘴臉瞬間垮掉。

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許多網友紛紛留言，「以其人之道，還治其人之身，讚啦」、「這種就是不夠有錢」、「阿姨貸很久才過的」、「被她這種人開，整個掉價」、「阿姨大過年的洗咧考」、「可以想像說這樣話的阿姨的俗氣和嘴臉」、「光你敢厚臉皮嗆回去的氣勢就贏了」、「好猛，嗆爆她就對了」。

不過，也有人調侃，「你關閉了成為成功人士的捷徑」、「我想阿姨只是想問你開不開她的車而已」、「唉唷，我看你完全是不懂喔～」、「這你就不對了，阿姨搭仙，但你關鍵字『阿姨我不想努力了』沒說出來，難怪阿姨臉垮掉」。

對此，原PO也笑笑回應，平時都會帶密錄器保障顧客和自己的權益，但這次下雨忘了帶，「不然阿姨就爆紅了」。

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