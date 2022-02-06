沙灘車闖入落山風藝術展　遊客傻眼…屏東縣府鐵腕開罰

▲屏東縣政府人員到車城「落山風藝術季」現場稽查 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東「落山風藝術季」的18組大型藝術品，創意十足，相當吸睛，於春節連假吸引許多民眾前往旅遊，卻有人在展區內飆沙灘車，險象環生，讓遊客很傻眼；屏東縣政府對此施出鐵腕，對違規業者依違反漁港法開罰3至15萬元不等罰金。

2022落山風藝術季，設置了18組大型藝術作品，主要集中在海口港旁的無人沙灘，讓整片沙灘都是藝術展場，加上不時吹起的風沙，有種霧中欣賞藝術作品的感覺，相當震撼

春節期間，吸引不少遊客前往旅遊，卻出現沙灘車穿梭在作品及遊客間，危及遊客安危及作品安全，向縣府投訴。

屏東縣政府交通旅遊處接獲投訴，今(6)日與海洋及漁業事務管理所前往車城海口港聯合稽查，除勸導業者改善外，還張貼公告「公共藝術展覽區（浮球及輪胎圍籬區域內）禁止沙灘車進入」，違者將開罰。

交旅處指出，就沙灘車而言，目前雖無較完整的管理法令，但因海口港屬漁港，所以可以用漁港法開罰，因此之後將對違規騎沙灘車進入展區者開罰3萬以上、15萬以下罰鍰，並要求業者向遊客宣導，配合相關規定，以免被罰。

交旅處另積極規畫將沙灘及後方林區法治化，藉此讓沙灘上的各種活動能有制度化管理，確保旅遊安全。