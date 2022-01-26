台南抗疫硬起來了！　黃偉哲：違反實聯制已開罰300件

▲台南市長黃偉哲指出，未落實實聯制，明顯違反《傳染病防治法》，台南市去年就開罰300件。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市25日新增2名COVID-19本土個案，台南市政府緊急啟動各項因應措施，市長黃偉哲指出，實聯制稽查跟開罰權限是屬於地方政府，台南市已經實施有一段時間，去年更開出300件罰單。

有確診者足跡的新化年貨大街停業清消、於台鐵高鐵車站發送居家快篩試劑，提供自北北基桃、新竹返回台南且無症狀的台南市民使用，更急切呼籲民眾要做好個人保護措施及健康管理，台南市長黃偉哲更祭出重罰，表示若沒有遵守實聯制將進行開罰，為了讓傳染鏈快速得到控制，市府會以最嚴格的規格來應對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲表示，疫情緊張，所以請民眾遵守戴口罩、勤洗手，保持社交距離、打疫苗等措施，最重要的是實聯制，因為實聯制做的不實，進行疫調及追蹤傳染鏈就很困難，所以台南市為了守護市民的健康，將以最嚴格的手段來落實防疫措施。

至於有民眾質疑實聯制非強制作為，市府開罰是否於法有據？黃偉哲市長則表示，稽查跟開罰權限是屬於地方政府，台南市都已經實施有一段時間，去年更開出300件罰單。以新化年貨大街的案例，如果沒有實聯制的話，到底有哪些人接觸到會很難去掌握，所以為了讓傳染鏈快速得到控制，台南市政府會以最嚴格的規格來應對。

台南市衛生局表示，民眾於餐飲場所未落實實聯制，明顯違反《傳染病防治法》之規定，可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。衛生局也補充說明，去年多次聯合稽查就曾以未落實實名制進行開罰，若業者未提供實名制方式，開罰業者；若業者確實提供但民眾未執行，則開罰行為人，並非無法可罰，請民眾注意。