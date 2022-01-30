亞旭員工隔離竟偷飛回金門　電子圍籬抓到！桃市府重罰30萬

▲亞旭某員工居隔竟搭機回金門，遭罰很大！(圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦30日於疫情說明記者會表示，昨日某位亞旭員工使用電子圍籬進行居家隔離，警察局發現該個案離開住所搭機回金門，因此市府衛生局立即與金門縣政府衛生局聯絡，由金門縣警察局調閱足跡並由衛生局安排該個案就地居隔。由於該個案違反《傳染病防治法》，市府衛生局將開罰30萬元，呼籲居隔民眾遵守防疫規範。

鄭文燦說，過年期間全市8處社區採檢站開設採檢時段，全市醫療院所亦開設60個疫苗接種時段；此外，2月4日（初四）及5日（初五）上午，「桃園巨蛋體育館」及「桃園市榮民服務處」亦提供BNT及高端疫苗免預約接種服務，詳情請至「桃園COVID-19防疫資訊站」或撥打1922查詢。

鄭文燦表示，今天桃園新增8例本土個案，其中2位是居隔期滿採檢確診，另外6位是居隔中採檢確診，因此基本上比較沒有社區風險。其中亞旭電腦群聚感染事件新增兩例確診個案為18849及18862，案18849於1月16日與案18299亞旭員工同桌用餐，居隔期滿採檢陽性，Ct值為35.1；另一亞旭個案18862為亞旭員工案18488的丈夫，1月23日匡列採檢，二採轉為陽性。

截至目前為止，亞旭電腦群聚感染事件已累計約130例，市府將持續以謹慎態度處理相關居隔個案。鄭市長也提醒市民朋友過年期間減少群聚及非必要性聚餐，並感謝警消衛環等相關局處支援防疫工作，讓民眾能夠平安過好年。