以為沒中獎直接回家　賭場「苦追千里」找人！他反轉抱回630萬

▲美國男子到賭場玩吃角子老虎機，幸運中了大獎卻不自知。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國亞利桑那州一名男子日前到「賭城」拉斯維加斯旅行，在金銀島酒店（Treasure Island Hotel）賭場玩吃角子老虎機時，幸運中了22.9萬美元（約新台幣638萬元）的大獎，沒想到機器剛好故障，他以為自己沒中獎就回家了，賭場工作人員急忙千里尋人，送上大筆獎金。

綜合美聯社等美媒報導，內華達州博弈控制委員會4日發布消息指，泰勒（Robert Taylor）於1月8日在金銀島酒店賭場玩吃角子老虎機，幸運中了高達22萬9368美元（約新台幣638萬元）的累進獎金。更巧的是，機台剛好發生連線錯誤而未顯示中獎畫面，導致他誤以為自己「槓龜」。

報導稱，機台重新連線出現了中獎畫面，博弈控制委員會與賭場工作人員只好一一檢查監視器畫面、訪問可能的目擊者、比對交易與乘車紀錄等，花了2周時間調查才終於確認中獎人身分，但此時泰勒早已回到亞利桑那州的家中。工作人員多次嘗試聯絡泰勒，但都聯繫不上。

博弈委員會官員在1月28日終於找到泰勒本人，通知他中獎消息，本周末將在金銀島酒店賭場領取獎金，並感謝找到泰勒的工作人員，因為他們確保了博弈業對公眾的高度信用。賭場發言人聲明，「我們很高興頭獎得主被找到了，很期待能為他送上獎金。」

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