美軍來了！俄10萬大軍集結烏邊境　首批美兵抵波蘭

▲載有數名美國指揮人員的小飛機5日降落在波蘭里茲索夫－加西恩卡（Rzeszow-Jasionka）機場。（圖／路透）



中央社

在俄羅斯於烏克蘭邊境集結10萬大軍導致情勢緊張之際，首批增援美軍已抵達位於波蘭東南部里茲索夫（Rzeszow）的軍事基地，要強化北大西洋公約組織（NATO）在東歐的軍力。

波蘭軍方消息人士表示，一架載有數名美國指揮人員的小飛機5日降落在里茲索夫－加西恩卡（Rzeszow-Jasionka）機場。在此同時，位於波蘭和烏克蘭邊境附近的里茲索夫基地，持續進行準備工作。

電視畫面顯示，位於加西恩卡鎮的G2A體育館（G2A Arena）準備成為臨時住所，可以看到工作人員在這個場所附近搭建圍籬。

一名波蘭軍方發言人說：「美國陸軍第82空降師所轄戰鬥群的第一批官兵已經抵達波蘭。」

美國總統拜登2日下令調動將近3000名美軍部署波蘭和羅馬尼亞，保護東歐免於受到烏克蘭危機的可能影響。

美軍消息人士曾表示，主要來自第82空降師的約1700名官兵，將在「未來數天內」從美國北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）派遣到波蘭。

根據五角大廈，駐紮德國菲爾塞克鎮（Vilseck）史崔克（Stryker）中隊的約1000名美軍將前往羅馬尼亞。