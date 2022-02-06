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美官員曝：俄軍全面侵烏戰力「7成已就位」　恐釀5萬平民死傷

▲▼Maxar衛星圖像顯示，俄羅斯西部的波戈諾沃湖（Pogonovo）軍事訓練場出現軍隊部署擴大及砲兵支援設備。此地距離烏克蘭邊境僅約220公里。（圖／路透）

▲ 此前衛星照可見，距烏克蘭邊境僅約220公里的俄國西部軍事訓練場部署擴大。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯在烏克蘭邊境集結10萬大軍，首批增援美軍5日抵達波蘭，強化北約（NATO）在東歐軍力。二名美國官員5日透露，俄羅斯認為，全面入侵烏克蘭所需的作戰力量約有70%已經就位，正向邊境派遣更多營級戰術單位，可能的入侵時間點則落在2月中至3月底，恐怕造成多達5萬平民傷亡。

這些官員向《路透社》說明，俄軍在邊境的營級戰術單位數量過去二周內從60個增至83個，還有14個正在運輸。至於入侵時間點，由於地面環境估計會在2月15日左右完全凍結，並持續至3月底，將使俄軍裝甲部隊得以越境。

他們還表示，華府認為，俄羅斯可能選擇全面入侵以外的選項，包括有限度入侵，但不認為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已經做出最終決定，不過他正部署一支可以執行所有方案的部隊。

美國官員表示，若俄羅斯全面入侵基輔，烏克蘭可能在幾天內淪陷。一名官員指出，全面入侵將釀成重大傷亡。根據美國估計，烏克蘭軍隊可能有5000至2.5萬人傷亡，俄軍3000至1萬人傷亡，且會造成2.5萬至5萬平民死傷，並導致歐洲出現數百萬人的難民潮。

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