美CDC：醫療外科口罩「真實防護力」約66％　戴N95可達8成

▲美國CDC研究指，所有類型的口罩都能降低感染率，但N95與KN95效果最好。（圖／取自美國疾控中心官網CDC.gov）

記者張寧倢／編譯

戴口罩的防護功效到底有多少？美國疾病控制暨預防中心（CDC）研究顯示，若正確佩戴N95、KN95口罩，在日常生活環境下可以提供最高的保護力，減少83％感染新冠肺炎的機率。其他像是布製口罩與外科口罩也分別能降低56％與66％的感染率。

根據《每日郵報》報導，美國CDC公布的加州衛生部研究，收集了2021年2月18日至12月1日間超過2000人接受病毒篩檢前14天的口罩使用情況，結果發現戴任何類型的口罩都能降低染疫風險，其中在台灣最廣泛使用的醫療外科口罩能減少66％的感染率，布口罩亦可減少56％風險，最有效的類型則是N95、KN95口罩，在佩戴方式正確、合適的狀況下可達83％的防護效果。

CDC解釋，此前關於口罩防護效果的研究通常是在實驗室裡進行的，然而，口罩在現實生活環境中的有效性則尚未得到廣泛研究，此結果顯示，在室內公共場所持續戴口罩或呼吸器者比起不戴口罩的人，篩檢結果的陽性率更低。不過，這項研究是在Omicron變異株出現之前所進行的，調查期間大抵涵蓋了Delta變異株主導美國疫情的時期。

受美國食藥管理局（FDA）認證的Bona Fide口罩生產商總裁Bill Taubner此前向《每日郵報》表示，N95與KN95口罩的過濾效果約為95％，因而得其名。報導指出，隨著Omicron興起，目前美國N95與KN95口罩供不應求，拜登政府也購買口罩免費發放，但平均每人只能拿到1個口罩，被批評無助於長期遏止病毒傳播。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》