普丁「併吞三部曲」計劃曝　最晚3月侵烏！美估基輔72小時內淪陷

▲美軍參謀長聯席會議主席麥利預計，一旦俄羅斯全面入侵烏克蘭，首都基輔將在72小時內淪陷。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄邊境劍拔弩張，多位知情人士透露，美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）預計，一旦俄羅斯全面入侵烏克蘭，首都基輔（Kyiv）極有可能在72小時內淪陷，並造成數以萬計的死傷。德國媒體也取得情報單位的機密文件，顯示普丁會在3月前發起對烏克蘭的侵略，並打算在拿下烏克蘭後，成立新的聯盟國。

據福斯新聞報導，多位來自美國國會的知情人士透露，在2月2日和3日的閉門簡報會中，美軍參謀首長聯席會議主席麥利指出，俄羅斯對烏克蘭的全面入侵，將導致基輔在72小時內淪陷，並造成1.5萬名烏克蘭士兵和4000名俄羅斯士兵死亡。多名議員隨後對拜登政府沒有迅速向烏克蘭提供大量軍事援助表示擔憂，但官員解釋，提供大量軍事援助可能會被俄國當作侵烏的理由。

▲不少烏克蘭民眾在俄羅斯入侵基輔的威脅下，參加了為平民舉辦的軍事演習。（圖／路透）

烏克蘭去年12月從美國獲得2億美元（約新台幣55.63億元）安全援助金的同時，還從英國和波羅的海（Baltic Sea）國家獲得了6億美元（約新台幣166.89億元）的援助，其中包括反坦克導彈和舊式的便攜式防空導彈。

一位知情人士也透露，美國同時也在做準備，以應對可能在未來發生的巨型移民潮。美國的歐洲盟友也進行了與房屋和移民流動相關的討論，因為大家都認為，烏克蘭的難民可能會逃往歐洲其他地區。

▲德媒聲稱，普丁計劃在吞併烏克蘭後組成新的聯盟國。（圖／路透）

德國媒體《圖片報》也取得情報單位的機密文件指出，俄國總統普丁目前已經擬好了併吞烏克蘭的三部曲。俄國首先會佔領烏克蘭的主要城市，第二步是扶植親俄政權，而第三步則是將所有烏克蘭的維權人士和異議分子關進集中營。隨後，俄國將會併吞烏克蘭，並與白俄羅斯一同組成新的聯盟國（Union State），而普丁發起戰爭的時間最晚會落在3月。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》