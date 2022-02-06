拜登宣布延長太陽能板關稅　陸：扭曲新能源產品貿易秩序

▲太陽能板。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統拜登4日延長川普時期的進口太陽能板關稅4年，以防止或補救對美國太陽能產業的損害。對此，大陸商務部表示，美國執意延長該措施，不僅無助於美國內產業健康發展，還扭曲了太陽能作為新能源產品正常的國際貿易秩序。

大陸商務部貿易救濟調查局負責人指出，過去10年來，美國對進口太陽能產品採取多項貿易限制措施。此次美國政府不顧國內外相關方強烈反對，執意延長201措施，不僅無助於美國內產業健康發展，還扭曲了太陽能作為新能源產品正常的國際貿易秩序。

▼美國總統拜登。（圖／路透社）



商務部貿易救濟調查局負責人提到，太陽能產品是重要的清潔能源產品，其日益廣泛的應用有助於有效應對氣候變化，對實現各國溫室氣體減排目標具有重要意義，「當前，氣候變化和清潔能源轉型的緊迫性和重要性日益顯現，中方願意繼續秉持合作精神，與各國一道推動全球溫室氣體低排放、氣候適應型和可持續發展。」

商務部貿易救濟調查局負責人強調，「希望美國採取切實行動共同應對氣候變化，推動全球自由貿易，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，為新能源產品的自由貿易提供便利，為全球發展溫室氣體低排放經濟、增進全人類共同福祉做出貢獻。」