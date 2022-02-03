　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／拜登證實：美軍行動擊斃「伊斯蘭國首腦哈希米」

▲▼美國總統拜登。（圖／路透社）

▲美國總統拜登。（圖／路透社）

文／中央社

美國總統拜登今天表示，伊斯蘭國（Islamic State）的領導人哈希米在美國對敘利亞發動的突襲行動中「被從戰場中剷除」。

法新社報導，拜登在聲明中表示，「昨晚在我的指示下，美軍在敘利亞西北部成功發動了一場反恐行動，以保護美國民眾與我們的盟友，也讓這個世界成為一個更安全的地方。」

他表示，「感謝美軍的技巧與勇氣，我們已經成功把伊斯蘭國的領導人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）從戰場中剷除。」

美軍高層官員表示，美國特殊部隊在敘利亞西北部發動夜間空降突襲，哈希米自爆身亡。

官員指出，哈希米引爆的炸彈同時殺死了他自己的家人，當中有婦女和孩童。

路透社報導，敘利亞救難人員表示，這場行動造成至少13人喪命，包括6名孩童與4名婦女。

拜登預定於3日上午對這次行動發表公開談話。沒有美軍在這次行動中受傷。

庫德族部隊也參與在伊德利布省（Idlib）發動的這場行動，比哈希米更為知名的前任伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）於2019年在同一地區的類似行動中身亡。

巴格達迪於2019年10月在美軍發動的突襲行動中身亡後，哈希米接替他成為伊斯蘭國領導人。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
妻傳訊：女鬼陪睡讓你爽歪歪　人夫崩潰分居5年求離婚
鄰居娃清晨5點開始哭！他「聽整天」失眠：超後悔
快訊／拜登證實：美軍行動擊斃「ISIS首腦」
常被遠光燈閃瞎！他怒「明明有AUTO模式」爆共鳴
初四撞立春！「15大地雷禁忌」不要踩　第1點最容易犯
泫雅無名指被套牢！曖昧甜喊「當然是Yes」　網狂恭喜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／拜登證實：美軍行動擊斃「伊斯蘭國首腦哈希米」

阿根廷摻毒古柯鹼案至少20死　中毒者持續增加

他用開瓶器自慰「整根卡洞中」拔不出！　醫花2小時驚險保住命根

拿玻璃瓶自爽慘變「瓶中莖靈」　他小頭腫脹發黑糗求醫

特斯拉一路狂飆「駕駛竟是狗狗」危險片瘋傳　真相反轉超傻眼

美軍在敘利亞發動「大規模反恐行動」　傳至少13人喪生

26歲單親媽遭前夫硬上！性侵後用石頭棍子打死　冷血拖到公園棄屍

快訊／日本單日新增破10萬例！創歷史新高　Omicron煞不住

日動物園脫逃演練　工讀生扮猛虎「敬業狂奔」秒被抓　網笑翻

Omicron太兇　超級電腦估算：1公尺內無罩交談「100%感染」

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

干擾念經....4屁貓「趴腿練拳頭」 鑽衣玩捉迷藏！和尚專心不動搖

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

快點給我！阿公拿零食逗汪孫 「點頭數5秒」...他暖笑秒收服

熱情柴犬遇「朋友」開心狂奔示好 對方傻眼跑走：我跟你很熟嗎？

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

快訊／拜登證實：美軍行動擊斃「伊斯蘭國首腦哈希米」

阿根廷摻毒古柯鹼案至少20死　中毒者持續增加

他用開瓶器自慰「整根卡洞中」拔不出！　醫花2小時驚險保住命根

拿玻璃瓶自爽慘變「瓶中莖靈」　他小頭腫脹發黑糗求醫

特斯拉一路狂飆「駕駛竟是狗狗」危險片瘋傳　真相反轉超傻眼

美軍在敘利亞發動「大規模反恐行動」　傳至少13人喪生

26歲單親媽遭前夫硬上！性侵後用石頭棍子打死　冷血拖到公園棄屍

快訊／日本單日新增破10萬例！創歷史新高　Omicron煞不住

日動物園脫逃演練　工讀生扮猛虎「敬業狂奔」秒被抓　網笑翻

Omicron太兇　超級電腦估算：1公尺內無罩交談「100%感染」

入主杜卡迪只要13萬？陸摩托車廠Moxiao「借鑑」街頭霸王

已經吃過三輪！餐桌旁「冒出小黑狗」可憐眼直視　餓壞模樣網笑翻

喬科維奇10天內出面說明簽證風波　球王未來計畫受矚目

小資族拚存股「只靠這3檔」5年獲利曝　眾人驚呆：加碼時機超神

快訊／美股三大指數均跌！道瓊下殺288點　臉書Meta跌超23％

T1洋將大戰　桑尼攻守俱佳成最佳洋將典範

比偉士牌還少的古董車！「藍美達」只有他會修：重現美好回憶

韓網超準「手機充電」心理測驗！「剩幾%才充？」秒看愛情觀和性格

住宅大樓門禁功能失常　他提意見卻被「踢出屋主群組」氣炸

國際奧會主席將與彭帥會面　稱若她想調查絕對支持

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

國際熱門新聞

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

他用開瓶器自慰「整根卡住」拔不出

醫師認證　女人最愛陰莖大小曝光

新冠傳染過程大公開！　第5天是關鍵

女師視訊床戰！　千人會議看光光

女歌手消失演藝圈多年　超慘近況曝光

即／美國總統拜登正式批准「向東歐增派美軍」

「捕蛇教父」遭眼鏡蛇狠咬影片曝

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

高壓電線掉進市場！民主剛果26人被電死

才剛簽唱片合約！美男歌手被掃射亡

父沒錢叫救護車　機車載兒遺體回家

雙向暗戀卻錯過40年　他60歲終於迎娶初戀

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

女小豬《全明星》被爆沾3男！

楊繡惠受邀「首登央視春晚」影片曝光！真相笑翻

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

初三是大凶日！4大禁忌一次看

初四撞立春！　15禁忌勿踩

黃少祺2兒確診Omicron！「高燒飆40度」妻子也染疫

蕭敬騰登春晚被罵「只有這天王沒事」！

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

全家物流公司爆群聚　暫停送貨

發票中千萬　她「網購1方式付帳」：中了無法領

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

初三大凶之日！　6項禁忌一次看

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

更多

最夯影音

更多
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡
曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面