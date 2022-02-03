快訊／拜登證實：美軍行動擊斃「伊斯蘭國首腦哈希米」

▲美國總統拜登。（圖／路透社）



文／中央社

美國總統拜登今天表示，伊斯蘭國（Islamic State）的領導人哈希米在美國對敘利亞發動的突襲行動中「被從戰場中剷除」。

法新社報導，拜登在聲明中表示，「昨晚在我的指示下，美軍在敘利亞西北部成功發動了一場反恐行動，以保護美國民眾與我們的盟友，也讓這個世界成為一個更安全的地方。」

他表示，「感謝美軍的技巧與勇氣，我們已經成功把伊斯蘭國的領導人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）從戰場中剷除。」

美軍高層官員表示，美國特殊部隊在敘利亞西北部發動夜間空降突襲，哈希米自爆身亡。

官員指出，哈希米引爆的炸彈同時殺死了他自己的家人，當中有婦女和孩童。

路透社報導，敘利亞救難人員表示，這場行動造成至少13人喪命，包括6名孩童與4名婦女。

拜登預定於3日上午對這次行動發表公開談話。沒有美軍在這次行動中受傷。

庫德族部隊也參與在伊德利布省（Idlib）發動的這場行動，比哈希米更為知名的前任伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）於2019年在同一地區的類似行動中身亡。

巴格達迪於2019年10月在美軍發動的突襲行動中身亡後，哈希米接替他成為伊斯蘭國領導人。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完