過年在家沒事就學起來！忙碌上班族也能學的「懶系投資法」悠哉讓報酬極大化

▲無論是做何種投資，上班族的新年心願無非都是希望能夠「財富自由」！（圖／Unsplash、Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

股市大漲的2021年，不少股民結算下來都是滿面春風。不過有人投資得利，也就有人失利。沒跟上去年股市熱潮的你，如果想在今年正式踏入，對於長年倡導「懶系投資法」的「單親爸爸撞牆記@懶系投資法」部落客風中追風來說，他想為初級投資者建議的就是，先建立起「資產配置的思維」。

「『找到一間好公司一直買，並買在低點，將來就能一口氣賺數倍⋯⋯』這些話大家都耳熟能詳吧，請問真正做到的有多少人？多數人是不是只是在不斷地停損或長期被套牢中？」風中追風直言，「這種將所有資本投入一家價值公司的人，除非他就是這家公司的老闆，否則筆者不視之為投資人，而視之為投機者（當然投機者也有成功的）。至於筆者眼中真正的投資人，又有程度上的差別。」

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過去曾經也從最初級的「韭菜」開始做起的風中追風，了解初階者的謹慎，但他也悟出這些保守進場的隱藏問題，「初級投資人，對資產配置的認知會傾向於建置在不同類型的公司股票上，例如配置不同比例的成長股、價值股、投機股與收息股。這在投資的角度來看沒問題，但完全不夠全面。因為遭遇全球股市崩盤時，投資組合還是照常全面下跌，只是跌多跌少而已，完全得不到保護的效果。」

而對於希冀在短時間內海撈一票的初階投資者，風中追風也警告，「那些投機者或初級投資人們從來不想去知道的是，投資市場的大漲大賺，往往伴隨著大賠大跌，這是一體兩面的。」

現金流式的資產配置，除了可以參考風中追風在《懶系投資實戰攻略》一書中，針對懶系投資法內推薦的固定與穩定收益類資產外，若還想要加入股票增長型的資產，「在這部分，筆者認為簡單單的指數型ETF，反而是最好的選擇，可以避開單壓的風險。」

見證過10多年股市大風大浪的風中追風，也有感表示，「不論哪一類投資人，在投資前，有兩件事必須先做到：首先需準備一筆不少於六個月生活費的緊急備用金，其次不要忘記先配置好自己與家庭的人身保險，這兩者都是為了幫助你避開不可知的意外。」

「此外，資產配置也不是什麼時候都適合的，當你的投資額在100萬台幣之內，其實不大需要用到。投資額低，是可以集中在一種資產，甚至去追求夢幻般的快速暴利也無所謂，反正輸了也容易東山再起。個人認為，在這階段的年輕人，時間與精力更應該放在累積本金之上，資產配置這回事，等有了第一桶金再來考慮吧。」

在市場一片看好時，誰都想拼一波「財富自由」，然而真正能持續擁有穩健的被動收入，靠的絕不是運氣，而更是紮實的研究與正面不投機的經濟觀。

《懶系投資實戰攻略：打造多元現金流，悠閒換取報酬極大化》

作者：風中追風

出版社：時報出版

出版日期：2022/02/15

ISBN：9789571398013