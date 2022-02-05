家有失智長輩怎麼照顧？新的一年「每天傾聽15分鐘」陪他們愈過愈放鬆

▲面對罹患失智症的親人，我們能為他們多做點什麼呢？（圖／取自librestock網站、pixabay、Unsplash）

記者萬玟伶／綜合報導

當台灣逐步邁向高齡化社會，身邊親友罹患失智症的比例也逐漸高了起來。失智症如今已成為多數人都會面臨到的疾病與影響，當務之急便是讓民眾對失智症有更多且同理的了解，也才能好好陪伴失智的家人，與他們共同適應全新的生活與人生。當衛福部已加快新版長照計劃，將50歲以上的失智族群納入服務對象，預計在2025年達成失智友善的社會，面對家中即有失智症家人的我們，還能多做點什麼呢？

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擁有20年照護經驗的里村佳子，致力推廣「用心陪伴」、「貼近相處」、「不勉強失智者的生活習慣」等照護觀念，「如果可以藉由整頓身體、心理以及環境方面的條件，患者的行為精神症狀是可能獲得改善的。」

雖然辛苦，但如果能「理解失智症患者的生活經歷、價值觀、性格、職業、興趣嗜好、家庭組織、過往病歷等」，其實也是逐步提升彼此生活的關鍵之一。

對於從事照護工作的人來說，里村佳子建議，「例如，面對具有嚴厲言語口氣或是暴力傾向的失智症患者，則要掌握其是在罹患失智症之後才出現這些行為上的症狀，還是原本就耐性不佳而在日常生活中表現出惡言相向與動手動腳。如果確認失智症患者具有行為精神症狀，那便有改善的可能性。同樣的，原來就屬於神經質個性、凡事力求完美的人如果罹患了失智症，則很可能衍生出愈來愈感到不安的心理狀態。如果沒有針對每一位的背景進行理解，則是不可能適切地因應個別患者的行為精神症狀的。」

但對於再熟悉不過的家人來說，或許就可以免除這個關卡，進行更深層的互動。身為照護人員的家人，要如何與已有記憶障礙的患者建立信任關係呢？「面臨這樣的狀況下，我覺得重要的是必需給予富有感情的關懷。特別是罹患阿茲海默症型失智症的患者，他們的腦部組織裡被認為負責記憶功能的海馬迴，有明顯萎縮因而引起記憶障礙，但是有研究顯示出，這類患者身體中職司著控制感情的扁桃腺器官，同時發揮著保留感情記憶的功能。」

「因此，不要對於失智症患者做出他不喜愛的事情，也不要讓他做本來就不能做到的事情，如此一來，照護人員應該就可以更有自信地展開發自內心的關懷，讓患者可以記憶著具有正面情感意義。也許讀者可以在此感受到，這種發自情感上的關懷方式，其實也適用於我們處理周遭的人際關係。」

除此之外，里村佳子也認為「安排十五分鐘傾聽失智症患者的心聲（感同身受的傾聽），是非常有效果的。在此提及的傾聽，是指照護人員與失智症患者的視線與呼吸合而為一，協助患者得以自由地將內心的情感表達出來，然後照護者再回應出與患者具有共同感受的方式。在此過程中，照護者不應說出具有勸告語氣的話，也不表達個人的意見。」

「例如，如果失智症患者說出『最近真是感到寂寞』，照護人員就回應著『喔，是啊，好像真的感到寂寞了』藉以表達出共同感受；然後如果繼續問著『最近感受到了什麼樣的寂寞事情呢？』，如此便可以深化具有情感的關懷。」

若是同住一個屋簷下的家人，能花上比十五分鐘還多的時間耐心傾聽，相信能讓患者的生活更加穩定，甚至重拾自信。至於照護過程中時常發現、關於失智症患者令人能以理解的情緒與行徑，《有尊嚴的照護》一書也多有詳述，提前部署人人未來都可能面臨的照護、安養生活。

《有尊嚴的照護：寫給失智者與他的家人們，創造友善的照護關係》

作者：里村佳子

譯者：王良原

出版社：玉山社

出版日期：2021/09/28

ISBN：9789862942772